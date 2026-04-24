Primer paso real en la variante de Torrellano para desmantelar las vías y conectar el aeropuerto de Alicante

Diez kilómetros y 300 metros. Esa es la longitud que tendrá la variante de Torrellano y a la que ha costado años y protestas llegar. El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 5,1 millones de euros, la redacción de los proyectos de la segunda fase esta importante infraestructura para la provincia de Alicante. Adif será la encargada de completar el diseño de la nueva Red Arterial Ferroviaria de Alicante que posibilitará el desmantelamiento de la vía de la costa frente a los barrios de Gran Vía-Sur y San Gabriel y también, la que conecte definitivamente el centro de la ciudad con el aeropuerto Alicante-Elche.

Esta actuación, licitada en septiembre de 2025, se centra en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante, comprendido entre la capital provincial y San Isidro. La gran demanda de transporte en este eje ferroviario, su conectividad con la estación de Elche Alta Velocidad y la plena integración en las Redes Transeuropeas de Transporte hace necesario acometer una reestructuración para mejorar la capacidad operativa y funcionalidad de la infraestructura. Para ello, se contempla el desdoblamiento de varios tramos, la optimización de la conexión entre las redes de Cercanías y alta velocidad, y la potenciación de los tráficos de mercancías.

Plano de la nueva configuración de la Variante de Torrellano. / INFORMACIÓN

Conexión con aeropuerto

La variante de Torrellano se configurará en ancho estándar (1.435 mm) y doble vía electrificada en la mayor parte de su recorrido, permitiendo la circulación tanto de trenes de viajeros (Cercanías y Media Distancia) como de mercancías. Los proyectos, cuya redacción se adjudica ahora, definirán un trazado de unos 10,3 kilómetros, comprendido entre la estación de Alicante y la conexión con la variante del aeropuerto (está última ya en redacción).

Según el avance realizado desde Adif, el tramo inicial discurre a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros por la línea convencional que une la capital con Villena, mediante un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual; a partir de ese punto, la vía se duplica y se configura exclusivamente en ancho estándar. Asimismo, los proyectos incluirán los ramales de conexión con las líneas Alicante-La Encina (dirección Valencia) y Alicante-El Reguerón (dirección Murcia). Adicionalmente, se redactará el proyecto de desmantelamiento de la denominada vía de la costa en el entorno del alicantino barrio de San Gabriel, excepto el ramal de acceso al Puerto.

El proyecto incluirá el levantamiento de todas las instalaciones ferroviarias: vía, electrificación, seguridad y comunicaciones. Todas las actuaciones están vinculadas a los distintos estudios informativos y evaluaciones ambientales, aprobados o en fase de consulta, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).

Luis Barcala, Óscar Puente y Manuel Pinilla conversan con la portavoz de la plataforma Paz Sotodonos, recientemente. / ALEX DOMINGUEZ

"Paso de gigante"

Desde la Plataforma en defensa del proyecto, su portavoz Paz Sotodonos, ha celebrado el paso. "Desde 2019, hemos sostenido con firmeza una reivindicación que nunca ha sido solo de San Gabriel, sino de todo la ciudad: retirar las vías del frente litoral y devolver el mar a Alicante. Hoy se ha dado un paso de gigante. La adjudicación, además de impulsar el nuevo trazado que, por fin, conectará el aeropuerto, incluye el desmantelamiento de las vías de la costa desde Agua Amarga hasta el apeadero de San Gabriel. Es precisamente en este punto donde la voz de la asociación de vecinos ha sido constante, clara e insistente durante estos años, ver que esa demanda queda incorporada al proyecto nos genera una esperanza real, pues, en un futuro cercano podremos disfrutar libremente de la bahía sur".

La buena noticia supone un respaldo para la plataforma en la que están asociaciones de vecinos y particulares que han protagonizado durante años protestas, escritos y reuniones. En este sentido, la llegada del ministro Óscar Puente al Ministerio de Transportes supuso un cambio en el itinerario y en las formas. En estos últimos dos años, la plataforma ha mantenido viva la demanda desde la vigilancia en el progreso del proyecto, una actitud que no abandonan. "Aunque este es un gran paso, todavía no es el definitivo. La actuación sigue vinculada, por un lado, a la aprobación del estudio informativo complementario y a la evaluación ambiental, y por otro, a resolver la conexión ferroviaria del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo, por lo que aún quedan hitos esenciales por culminar antes de que esta aspiración histórica se convierta plenamente en realidad".

Para Sotodonos, una de las representantes de la reivindicación, "hoy hay motivos para la emoción, porque esta noticia confirma algo muy valioso: cuando un barrio y una ciudad se unen, perseveran y defienden con convicción un objetivo justo, los proyectos acaban avanzando". Desde la plataforma se pone en valor que la ciudad alicantina pueda recuperar cerca de tres kilómetros de costa para disfrute ciudadano y consideran que se está ante la "oportunidad histórica para coser el barrio con su litoral, dignificar este espacio y abrir la puerta al paseo litoral previsto en el futuro Plan General Estructura".