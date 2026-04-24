La patronal denuncia que 33.000 alicantinos tardan 52 días de más en reincorporarse al trabajo tras una patología traumática

Cerca de 33.000 alicantinos tardan 52 días más de lo necesario en recuperarse de una patología traumática y reincorporarse a su puesto de trabajo. Así se ha asegurado en una jornada celebrada por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), foro este en el que las propias mutuas han aseverado que, si pudieran dar asistencia integral y las altas médicas, al menos en este tipo de patologías por contingencias comunes, se podrían ahorrar más de 113 millones de euros en el coste de las bajas.

En esta jornada se han desgranado los problemas que se afrontan, actualmente, en Alicante, la Comunidad Valenciana y España, en lo referente a los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes (ITCC). Haciendo énfasis en los procesos diagnosticados como patologías traumatológicas, de los que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son especialistas en su tratamiento.

En las bajas laborales derivadas de contingencias comunes, las mutuas no pueden participar activamente en los procesos de recuperación de los trabajadores, pues queda reservado para el Servicio Público de Salud, viéndose afectados por la carga asistencial y las listas de espera.

El director gerente de las mutuas, Juan Roca, interviniendo en la jornada. / INFORMACION

En este sentido, han destacado que existe una sustancial diferencia de tiempo en la recuperación de la salud de los trabajadores cuando las bajas que son diagnosticadas como patologías traumatológicas son tramitadas a través de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas respecto a cuando estas mismas patologías son tratadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, lo que repercute en pérdidas económicas tanto para los trabajadores, como para las empresas y para la Seguridad Social, además de los quebrantos organizativos que conlleva para el funcionamiento normal de las empresas y la carga laboral que supone para el resto de trabajadores de las mismas.

En este contexto, se ha informado que en 2025, para la población protegida por el sector de mutuas, 32.833 trabajadores diagnosticados con una patología traumatológica, en Alicante, han tardado 52 días más de lo necesario en recuperar su salud para poder reincorporarse al trabajo. En el caso de la Comunidad Valenciana y España 91.302 y 1.322.765 trabajadores respectivamente tardaron 57 y 33 días más en recuperar su salud que si hubieran sido tratados por la mutua.

Estas diferencias se incrementan, aún más, en el caso de los trabajadores protegidos por las entidades gestoras de la Seguridad Social en lugar de los protegidos por las mutuas.

Asistentes a la jornada sobre bajas laborales. / INFORMACION

Esto ha supuesto, según los intervinientes en la jornada, que se haya generado un gasto innecesario de más de 113 millones de euros. Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana y España este gasto innecesario ascendió a 350 y 3.517 millones de euros, respectivamente.

Al respecto, el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, ha señalado que “estos datos nos sirven para entender por qué el absentismo por incapacidad temporal por contingencias comunes se ha convertido en un problema de primer orden. No solo plantea un desafío a nivel país, al exigir respuestas eficaces y coordinadas, sino que también supone una carga relevante para las arcas públicas y tiene un impacto significativo en la salud de los trabajadores y en la organización y competitividad de las empresas”.

Recursos

Asimismo, Quintanilla ha advertido de que “estamos asistiendo a un agotamiento del sistema que requiere medidas urgentes. Es necesario mejorar la coordinación entre los agentes implicados y aprovechar mejor los recursos disponibles, especialmente los de las mutuas, para acelerar los procesos de recuperación y reducir el impacto económico y social del absentismo”.

Por su parte, el presidente de AMAT, Juan Roca Guillamón, ha recalcado el grave problema que suponen las bajas laborales derivadas de ITCC, que conducen a una sanidad pública saturada, con el correspondiente gasto innecesario que esta situación genera, una importante merma de la competitividad de las empresas, y un pesado lastre para la creación de empleo y para el crecimiento económico de España a corto, medio y largo plazo.

De acuerdo con la información difundida en la jornada, en Alicante el coste de las bajas laborales por enfermedad o accidente no relacionadas con el trabajo ascendió a 1.167,30 millones de euros, disparándose un 130,55 % en los últimos ocho años. En este mismo contexto, la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por el total sistema en Alicante, se ha incrementado un 54,77 % en el mismo periodo.