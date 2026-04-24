Infraestructuras
Primer paso real en la variante de Torrellano para desmantelar las vías y conectar el aeropuerto de Alicante
Transportes adjudica la redacción de los proyectos por 5,1 millones de euros que reflejará el acuerdo con los vecinos de Alicante para despejar el frente marítimo frente a los barrios de San Gabriel y Gran Vía- Sur
Diez kilómetros y 300 metros. Esa es la longitud que tendrá la variante de Torrellano y a la que ha costado años y protestas llegar. El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 5,1 millones de euros, la redacción de los proyectos de la segunda fase de la variante de Torrellano, completando así el diseño de la nueva Red Arterial Ferroviaria de Alicante que posibilitará el desmantelamiento de la vía de la costa frente a los barrios de Gran Vía-Sur y San Gabriel.
Esta actuación, licitada en septiembre de 2025, se centra en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante, comprendido entre la capital provincial y San Isidro. La gran demanda de transporte en este eje ferroviario, su conectividad con la estación de Elche AV y la plena integración en las Redes Transeuropeas de Transporte hace necesario acometer una reestructuración para mejorar la capacidad operativa y funcionalidad de la infraestructura. Para ello, se contempla el desdoblamiento de varios tramos, la optimización de la conexión entre las redes de Cercanías y alta velocidad, y la potenciación de los tráficos de mercancías.
Conexión con aeropuerto
La variante de Torrellano se configurará en ancho estándar (1.435 mm) y doble vía electrificada en la mayor parte de su recorrido, permitiendo la circulación tanto de trenes de viajeros (Cercanías y Media Distancia) como de mercancías. Los proyectos, cuya redacción se adjudica ahora, definirán un trazado de unos 10,3 km, comprendido entre la estación de Alicante y la conexión con la variante del aeropuerto (está última ya en redacción).
Según el avance realizado desde Adif, el tramo inicial discurre a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros por la línea convencional que une la capital con Villena, mediante un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual; a partir de ese punto, la vía se duplica y se configura exclusivamente en ancho estándar. Asimismo, los proyectos incluirán los ramales de conexión con las líneas Alicante-La Encina (dirección Valencia) y Alicante-El Reguerón (dirección Murcia). Adicionalmente, se redactará el proyecto de desmantelamiento de la denominada vía de la costa en el entorno del alicantino barrio de San Gabriel, excepto el ramal de acceso al Puerto.
El proyecto incluirá el levantamiento de todas las instalaciones ferroviarias: vía, electrificación, seguridad y comunicaciones. Todas las actuaciones están vinculadas a los distintos estudios informativos y evaluaciones ambientales, aprobados o en fase de consulta, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).
(noticia en elaboración)
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