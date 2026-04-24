Los "riders" de Glovo inician semana de movilizaciones

Los trabajadores del sector del reparto a domicilio de la plataforma Glovo se han concentrado esta tarde en varias ciudades de la provincia de Alicante. A pesar de la lluvia que ha caído a primera hora de la tarde, una veintena de "riders" han acudido a la Rambla para iniciar una semana de paros en las que denuncian un "proceso continuado de deterioro de sus condiciones laborales, que en los últimos meses se ha traducido en una creciente precarización del sector. La concentración busca trasladar tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación la realidad que viven los trabajadores del reparto en plataformas digitales".

La protesta se ha repetido en otras localidades de la provincia y responde a una convocatoria nacional que se repetirá durante los días 24, 25 y 26 de abril, y tiene como objetivo visibilizar en la provincia la situación que atraviesa el colectivo. Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos CCOO y UGT, que secundan la huelga, destacan el rechazo a los despidos masivos y a lo que consideran un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto.

Además, han expresado su oposición a la externalización del trabajo mediante flotas, que sustituye a trabajadores actuales; la denuncia de un sistema sancionador considerado arbitrario y represivo; la exigencia de condiciones laborales dignas mediante la negociación de un convenio colectivo actualizado; y el fin de la persecución sindical hacia riders organizados.

"La concentración del viernes pretende ser un espacio de visibilización, denuncia y apoyo colectivo, en el que los trabajadores trasladarán públicamente sus demandas y la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral más justo, estable y con derechos", han señalado en un comunicado.