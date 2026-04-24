La venta de viviendas profundiza su caída en Alicante

La venta de viviendas encadena ya tres meses de caídas en la provincia de Alicante, ante la falta de oferta a precio asequible y las dificultades de amplias capas de la población -sobre todo, los más jóvenes- para acceder a los inmuebles en las condiciones actuales. Una situación que, además, tiende a agudizarse.

Los datos del pasado mes de febrero reflejan ya una contracción del mercado del 13,5 %, frente a los descensos del 6,8 y el 8,4 % contabilizados en diciembre y enero, según el INE. Unos datos que no sorprenden a los profesionales del sector, que llevan meses advirtiendo de los problemas que arrastra el negocio inmobiliario en estos momentos.

En total, en febrero se vendieron 4.053 viviendas en la provincia, 546 menos que en el mismo periodo de 2025. Por categorías, se inscribieron en los registros 792 transmisiones de vivienda nueva, un 6,2 % menos; mientras que los pisos y casas de segunda mano sumaron otras 3.261 operaciones, un 13,2 % menos.

Se trata del peor arranque de ejercicio de los últimos cuatro años en Alicante, desde que la demanda empezó a recuperarse tras los estragos que causó la pandemia.

Una evolución que viene marcada, por un lado, por la ralentización de la demanda internacional, con retrocesos -todavía suaves- en buena parte de los mercados tradicionales de la Costa Blanca. Pero, sobre todo, por las crecientes dificultades de los compradores locales para permitirse los precios actuales.

Construcción de vivienda en Alicante. / Rafa Arjones

Así lo reconoce la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso, que vincula la subida imparable de los precios con la falta de oferta que se registra, ante el agotamiento del stock de segunda mano disponible y la escasez de viviendas de obra nueva en una cantidad suficiente. "Llega un momento en que el comprador no puede asumir ese precio porque, además, los préstamos hipotecarios tienen unas condiciones estrictas y los tipos de interés están subiendo", recalca Esteso.

Al respecto, la portavoz de los API alicantinos también señala que algunos interesados están esperando a la bajada que se ha anunciado del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para el próximo mes de junio. "Un 1 % es mucho dinero con estos precios", asegura Esteso, que también incide en que la mayoría de jóvenes ya no puede reunir por sus propios medios el ahorro necesario para pagar la entrada y los gastos que supone la compra de una vivienda, lo que les obliga a depender de la ayuda de la familia.

Plan de Vivienda

Desde el Coapi valoran positivamente el aumento de inversión que prevé el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que supondrá un desembolso de más de 7.000 millones de euros, lo que, a su juicio, demuestra "voluntad de abordar la crisis habitacional". Sin embargo, consideran que será insuficiente.

Por un lado, los agentes de la propiedad inmobiliaria consideran acertado que el plan centre sus esfuerzos en la construcción, rehabilitación y protección del parque residencial. Pero señalan que estas actuaciones deben combinarse con otra para ser efectivas.

En particular, apuntan a la necesidad de modificar lo que consideran los "puntos más lesivos" de la actual Ley de Vivienda. En concreto, los referidos a la protección de los inquilinos que, a su juicio, general inseguridad jurídica para los propietarios, lo que está llevando a que muchos retiren del mercado sus pisos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados para presentar las principales líneas de actuación del departamento para esta legislatura. / MINISTERIO DE VIVIENDA

Además, insisten en que, más allá del fomento de las viviendas de protección pública, también es necesario favorecer un mayor volumen de construcción privada. Para ello, exigen una reforma profunda de la Ley del Suelo y una simplificación administrativa que elimine la "asfixiante burocracia" que retrasa durante años los desarrollos urbanísticos.

La institución destaca que, en zonas de alta demanda como Alicante, la escasez de parcelas edificables ha disparado el precio del suelo, un coste que repercute directamente en el bolsillo del ciudadano. "Es necesario liberalizar suelo para que éste se abarate. No podemos pretender bajar los precios de la vivienda si no facilitamos la generación de suelo finalista y reducimos los tiempos de espera burocráticos, que son un cuello de botella para la inversión privada", concluye Esteso.