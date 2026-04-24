La xylella suma y sigue en Alicante: 315.000 almendros arrancados y 1.500 toneladas menos de producción

El cuento de nunca acabar. Eso es lo que está sucediendo con la plaga de la xylella, que pese al agresivo plan de erradicación que se está aplicado, sigue avanzando de forma inexorable, devorando a los almendros alicantinos. Tanto es así que en un año, según la última actualización publicada por la Conselleria de Agricultura, la zona directamente infectada se ha incrementado en un 9,86 %, hasta las 4.400 hectáreas, mientras que la demarcada, es decir, la que actúa como tampón preventivo, lo ha hecho en un 3,11 %, situándose en 170.721 hectáreas. Y todo ello tiene consecuencias, toda vez que ya se han arrancado 315.166 árboles, 30.666 más que en el anterior balance, lo que equivale en conjunto a 1.575 toneladas de producción. Además, en un contexto en el que la cifra de municipios infectados se ha elevado hasta 72, después de que Xixona, Beniarrés y Orxeta se hayan incorporado a la lista.

La xylella fastidiosa, una de las bacterias fitopatógenas más perjudiciales para la agricultura, y que en la provincia está atacando a los almendros, se detectó por primera vez en este territorio en 2017, en la Vall de Guadalest. Desde entonces se ha ido extendiendo de forma progresiva, aun a pesar del plan de erradicación que, a instancias de la Unión Europea, está llevado a cabo la Conselleria de Agricultura. Una actuación consistente en destruir los árboles afectados, así como los situados en un radio de 50 metros a su alrededor.

Almendros arrancados en El Comtat a causa de la xylella. / JUANI RUZ

Pues bien, aunque el ritmo de propagación ya no es tan intenso como al principio, lo cierto es que la plaga sigue avanzando a cada año que pasa, causando estragos en las zonas productoras, principalmente las situadas en áreas de montaña. Y como muestra un botón. La última actualización que acaba de publicar la propia conselleria revela que ya hay 4.400 hectáreas directamente infectadas y 170.721 que forman parte de la zona demarcada. Los muestreos llevados a cabo por los técnicos, asimismo, han elevado a 72 los municipios incluidos en el área infectada tras la incorporación de Xixona, Beniarrés y Orxeta. El total, 71 pertenecen a la provincia de Alicante, concretamente a las comarcas de l'Alcoià, El Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa y l'Alacantí. Solo Villalonga pertenece a la provincia de Valencia.

La actualización publicada por la Conselleria de Agricultura señala que, desde que se detectó el primer brote, se han erradicado 4.260 hectáreas de terreno con 315.166 almendros eliminados, junto a parte del sotobosque en terreno forestal. Un hecho nada menor, sobre todo si se tiene en cuenta que esta destrucción de árboles está teniendo un fuerte impacto sobre la producción de almendras, alrededor de 1.575 toneladas, lo que viene a suponer un tercio del total.

Almendros arrancados en las afueras de Gorga. / JUANI RUZ

Dentro del plan de erradicación también se ha procedido a la destrucción de 7.372 de los 7.464 vegetales infectados diagnosticados hasta la fecha, dado que la xylella no solo está atacando a los almendros, sino que también lo hace a otras especies que forman parte del sotobosque. De igual forma, se ha sometido a tratamiento a 5.138 hectáreas de terreno.

Contención

Y con cada actualización, llega siempre la misma reivindicación por parte de los agricultores afectados. Y no es otra que insistir en la exigencia de que se pase del actual plan de erradicación a otro de contención, menos agresivo, en el que solo se destruyan los almendros directamente afectados y no los situados a su alrededor. Todo bajo la convicción de que la xylella no va a poder ser eliminada, toda vez que está presente también en diversas plantas que forman parte de las zonas forestales.

Por su parte, la Conselleria de Agricultura argumenta que la política de erradicación viene impuesta por la autoridades comunitarias, y que lo que se está haciendo, con el objetivo de compensar a los agricultores y recuperar los terrenos agrarios, es ofrecer ayudas para replantar las zonas afectadas con especies que se están mostrando resistentes a la bacteria, como son algarrobos, olivos, viñedos o manzanos.

Sin embargo, destacan desde la asociación de afectados, estas ayudas no están logrando el efecto deseado, dado que son muy pocos los agricultores que están replantando sus campos. Una circunstancia que obedece, principalmente, al hecho de que la mayor parte de los afectados son personas en edad avanzada, que descartan empezar prácticamente de cero cuando ya están en edad de jubilación.