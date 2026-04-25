Silencio de la patronal y división en el comité ejecutivo de la Cámara ante las irregularidades de Baño

Esta vez no hubo frente unido. En comparación con la defensa cerrada del comité ejecutivo de la Cámara de Alicante y del presidente de la patronal CEV Alicante tras su detención por el supuesto fraude cometido en la gestión de los bonos comercio, este viernes tanto César Quintanilla, como la mayoría de representantes de la entidad optaron por el silencio ante la nueva polémica que salpica a Carlos Baño.

Como viene contando INFORMACIÓN, el empresario lleva presidiendo la Cámara de forma irregular al menos desde noviembre de 2023, cuando se extinguió la mercantil por la que obtuvo su representación en el pleno. Una circunstancia que, según la ley, supone la baja automática -y, por tanto, su cese en todos los cargos en la entidad- y obliga a convocar nuevas elecciones en este grupo. Además, también se debería haber celebrado otro pleno para designar al nuevo presidente.

Aunque el propio Baño podría haberse presentado, ya que tiene más sociedades de su propiedad con presencia en el pleno, tendría que haber cambiado primero a sus representantes actuales, lo que tampoco hizo, y optó, simplemente, por saltarse los cauces legales y democráticos que establece la propia normativa de la Cámara para seguir ocupando el cargo.

Tras contactar con siete de los ocho miembros del comité ejecutivo de la corporación - Fidel García se acaba de incorporar - para preguntarles si conocían esta irregularidad y qué medidas pensaban adoptar, la mayoría -cinco- optaron por el silencio. Se trata del tesorero, Rafael Hierro, y los vocales Rafael Regalado, María José Rocamora y César Quintanilla.

Especialmente significativa es la negativa a hablar de este último, puesto que, además de miembro de este órgano de la Cámara, es el presidente de la patronal CEV Alicante y no dudó un segundo en salir a defender la inocencia de Baño tras su detención por el caso de los bonos comercio de la Diputación Provincial. Un caso por el que Baño se encuentra en situación de investigado (antes imputado) por los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad.

Carlos Baño a su entrada en un pleno de la Cámara de Comercio de Alicante. / Pilar Cortés

Entonces su reacción sentó mal entre los responsables de la patronal a nivel autonómico, que se sorprendieron de que no se mostrara más cauto, especialmente tratándose de fondos públicos. Está por ver si su prudencia actual se debe a las críticas que recibió en el seno de la CEV o a su desacuerdo con la actuación irregular y antidemocrática de Baño.

Por el contrario, quienes sí cerraron filas con el también propietario de Tescoma fueron los dos vicepresidentes de la Cámara, Jesús Navarro y Eva Miñano, que trataron de reducir el asunto a una mera cuestión administrativa, sin entrar en el hecho de que esta situación supone hurtar a las empresas de la Cámara su derecho a pronunciarse.

Apuntan al secretario general

Así, el también director general de Carmencita trató de abonar la imagen de Carlos Baño como víctima de una persecución -de ser así, se tendrían que haber aliado los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria, la fiscalía Anticorrupción, el juez que instruye la causa de los bonos comercio, los grupos parlamentarios de las Cortes que aprobaron el reglamento de la Cámara que ahora ha incumplido el empresario y el propio Baño, que es el que extinguió su empresa y provocó con ello la pérdida de su condición de miembro del pleno-, al tiempo que empezó a preparar la estrategia de defensa del empresario, derivando responsabilidades hacia el secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, y sus servicios jurídicos.

«No conocíamos esta cuestión de carácter administrativo y tampoco nos habían informado en el comité ejecutivo como, al parecer, según el Reglamento Interno, así debería haber hecho el secretario general, desde los servicios jurídicos de la Cámara, con carácter anual y así conocer la posible variación del censo. En ningún comité el secretario expuso esta circunstancia», ha señalado por escrito Navarro.

«Estoy con él desde hace cuatro años y lo estaré los próximos cuatro años porque hemos recibido el apoyo unánime de todos los sectores empresariales de la provincia y de todas las asociaciones empresariales más representativas», ha insistido, al tiempo que ha obviado que ese apoyo se produjo antes de conocer la situación irregular en la que se encuentra Baño en la entidad.

Un aspecto en el que también ha incidido la vicepresidenta segunda, Eva Miñano, quien también ha reiterado su «respaldo absoluto» a la gestión y la «legitimidad» de la presidencia de Baño, a pesar de no haber cumplido con la exigencia de convocar nuevas elecciones.

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, escoltada por Eva Miñano y Jesús Navarro. / INFORMACIÓN

«Estamos tranquilos ante la información publicada, porque las fusiones por absorción son bastante frecuentes en el mundo empresarial, como reordenación jurídica-formal dentro de la misma unidad empresarial», asegura la empresaria, también por escrito, sin hacer mención de que, en cualquier caso, estas fusiones implican la desaparición de la compañía absorbida, que deja de tener personalidad jurídica, y que, además, en este caso la firma que absorbió a la compañía ya tenía otro representante en la Cámara, por lo que no podía tener un segundo.

«Parece que es más una cuestión administrativa, meramente formal, que ya está regularizada y que no afecta en nada a todos los acuerdos colegiados que adoptamos por unanimidad», insiste la empresaria, tratando de minimizar el asunto y ofreciendo una información errónea -ya sea por desconocimiento o intencionadamente, ya que la situación está lejos de regularizarse, como confirman el hecho de que el secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, y la propia Generalitat siguen analizando sus consecuencias.

Explicaciones

Vicente Pastor, presidente de Avecal, y persona cercana a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, es el que ha mostrado una actitud de prudencia ante la noticia que ha calificado de «sorpresa». El la patronal del calzado ha preferido no hacer valoraciones y se ha remitido al próximo Comité Ejecutivo que se celebrará el martes y donde entiende se darán las explicaciones oportunas tanto por parte de Carlos Baño como del secretario general que interpreta estas cuestiones conforme a lo que dicen las normas.