Baño se blinda en la Cámara de Alicante al impedir que sus vicepresidentes puedan sustituirle

Carlos Baño no está dispuesto a que nadie le haga sombra en la Cámara de Alicante y, a pesar del aparente protagonismo que han adquirido sus dos vicepresidentes en esta legislatura -Eva Miñano, en menor medida, y, sobre todo, Jesús Navarro-, lo cierto es que el empresario lo tiene todo muy bien planificado para que, llegado el caso, ninguno de los dos pudiera sustituirle sin unas nuevas elecciones. Una estrategia que ha vuelto a poner en marcha, de nuevo, de cara a los próximos comicios en que se encuentra inmersa en la entidad.

De esta forma, mientras la Generalitat y los servicios jurídicos de la Cámara siguen con el proceso que podría deparar en su cese anticipado esta legislatura -Baño lleva más de dos años ocupando de forma irregular su cargo, ya que la empresa por la que entró en el pleno ha desaparecido-, las candidaturas presentadas para el nuevo pleno que debe constituirse en junio son todo un ejemplo de ingeniería electoral.

Especialmente, por lo que respecta a los vicepresidentes. Tanto Jesús Navarro, como Eva Miñano entrarán en el pleno por la cuota reservada a las empresas que realizan mayor aportación económica a la entidad y que tienen reservados 12 asientos. Lo harán, respectivamente, por Jesús Navarro SA, la razón social de Carmencita, y por Hermisan SA, la firma de sistemas de riego que impulsó el padre de la actual número tres de la Cámara.

Asiento asegurado

Esta fórmula les garantiza a ambos su entrada directa en el pleno, evitando las urnas por las que deben pasar los 40 miembros por elección. Sin embargo, también les descarta para presidir la corporación, ya que este cargo solo lo puede ocupar uno de los vocales que se escogen por votación entre todas las empresas de la provincia.

Tanto Miñano, como Navarro ya están actualmente en la Cámara a través de esta vía, aunque el segundo también presentó a su empresa a las elecciones en el grupo de Industria Agroalimentaria, donde resultó elegido Señoríos de Relleu, cuyo representante es Hugo Quintanilla, hermano del presidente de CEV Alicante y miembro del comité de la entidad, César Quintanilla, muy próximo a Baño.

Según el Reglamento de Régimen Interno, los vicepresidentes pueden sustituir al presidente en casos de «ausencia, vacante o enfermedad, teniendo entonces la plenitud de derechos y facultades que corresponden» a este cargo. Es decir, pueden actuar en funciones, pero en ningún caso pueden ser elegidos como tales. Es decir, que a la postre habría que convocar un nuevo pleno para escoger otro candidato, que debería reunir el suficiente número de apoyos.

Jesús Navarro defiende a Carlos Baño en un acto de la Cámara de Comercio de Alicante / INFORMACIÓN

Del actual comité ejecutivo, podrían optar a la presidencia el tesorero Rafael Hierro y los vocales Fidel García, Rafael Regalado, Rafael Hierro, María José Rocamora y César Quintanilla. Vicente Pastor, el presidente de la patronal zapatera Avecal, queda descartado al haber entrado por la cuota de la CEV (ocho asientos), que tampoco pueden ser elegidos.

De estos nombres, el de más peso sería el de Quintanilla, pero sería la primera vez que la misma persona ocupara la presidencia de la patronal y la Cámara de Comercio al mismo tiempo. No obstante, hay quien apuesta porque el también propietario de la farmacéutica QPharma tome las riendas de la entidad cameral y se busque un relevo para la CEV, donde las aguas bajan ahora más calmadas. En cualquier caso, una opción que se extingue de cara a la próxima legislatura, ya que Quintanilla no ha presentado candidatura, al prever su entrada por la cuota de la CEV.

Otro candidato que alguna vez ha mostrado su interés por la presidencia de la Cámara es Rafael Regalado, pero, curiosamente, de cara a las próximas elecciones no ha presentado a la empresa por la que, hasta ahora, participada en el pleno, Promotora de Viviendas de Levante SA.

Que Carlos Baño está detrás de muchos de estos movimientos queda claro cuando, ante las preguntas de este diario a Eva Miñano y Jesús Navarro sobre su entrada en el pleno en las próximas elecciones, ambos remitieron a Carlos Baño para responder, «que es el que está con el tema», según palabras textuales de este último.

Pocas grandes empresas

En las anteriores elecciones, Baño ganó gracias a inundar de candidaturas afines todos los grupos en que se dividen las empresas a la hora de escoger a sus representantes en la Cámara, lo que provocó que el día de las votaciones hubiera hasta 100 nombres para 40 asientos. Y lo cierto es que arrasó, pero también provocó que se quedaran fuera nombres con larga trayectoria en la entidad, como el promotor Armando Sala Berendes, que en esta ocasión ha optado por ni siquiera presentarse.

Y no es el único. Otras grandes empresas de la provincia también han optado por alejarse o reducir al máximo su representación, como Vectalia, que ha pasado de presentar varias candidaturas a los asientos por elección y dos por el pago de cuota, a quedarse con uno solo por esta última vía. Igualmente, tampoco presenta candidato Grupo Marjal, aunque su fundador Francisco Gómez sí estará por la vía de pago.

Eva Miñano disculpa a Carlos Baño alegando un "imprevisto", el día de su detención por los bonos comercio. / INFORMACIÓN

Tampoco repiten firmas como Grupo Corporativo Devesa, el Hotel Bali, la tecnológica One Million Bot, Avecox, la juguetera Miniland o el fabricante de carros de la compra Rolser, que, igualmente, han optado por no presentar candidaturas.

Entre quienes sí se presentan, las empresas de mayor entidad son las del grupo de exportadores, con nombres como Chocolates Marcos Tonda, Bonnysa, Terrapilar, Juinsa o Energy Sistem. Un grupo donde no será necesario votar, ya que hay el mismo número de candidatos que de asientos en disputa.

En el resto de grupos, los nombres más destacados serían los de la presidenta de la Asociación de Hostelería, María del Mar Valera, Juan Riera (Solar Senses), la firma de calzado Panter (Industrial Zapatera); la del presidente de la Federación de Obra Pública, Javier Gisbert (Gestaser), la promotora Llorca Group, o Hotel Alicante Siglo XVII, perteneciente al presidente de la Asociación de Hoteles de Alicante, Luis Castillo.

Pero también hay muchos pequeños negocios y autónomos afines a Baño, como Vicente Armengol o la sociedad de Enrique Laura.

Por su parte, muchas de las grandes compañías colaboradoras históricas de la Cámara mantendrán su representación por la cuota de pago, como Aguas de Alicante, Logisland (Seur), el Banco Sabadell o Masymas.