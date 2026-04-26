Así juega Alicante en la liga de las marcas deportivas

Hace tiempo que las grandes ligas deportivas ya no solo se juegan en los estadios o pabellones. El impacto económico y social de esta actividad no deja de crecer y, tanto los clubs, como los propios jugadores son cada vez más conscientes de la conveniencia de proteger su nombre y su imagen para evitar que otros se aprovechen de ellos de forma ilícita.

Este es el motivo por el que el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra este 26 de abril, está dedicado este año al deporte. Una efeméride que la EUIPO, la oficina responsable de registrar las marcas y los diseños industriales a nivel europeo, ha querido aprovechar para repasar el uso que hacen de estas figuras legales los principales clubes y atletas de la provincia de Alicante, donde tiene su sede. Y los resultados son, cuanto menos, llamativos.

Especialmente por lo que respecta al deporte rey, el fútbol, donde los equipos locales no parecen demasiado interesados el proteger su propiedad intelectual a nivel europeo, probablemente, porque tampoco se ven con demasiadas opciones de entrar en competiciones continentales. Entre los grandes equipos, el Elche CF es el que parece más concienciado con, al menos, dos marcas registradas a nivel europeo: su escudo y su bandera. Por su parte, el CF Intercity, un proyecto más reciente, ha registrado su emblema. Pero ni el Hércules CF ni -pasando ya al baloncesto- el Lucentum Alicante aparecen en las bases de datos de la oficina europea. Una situación que contrasta, por ejemplo, con las 68 entradas que aparecen cuando se busca al Real Madrid.

Un jugador del Elche celebra un gol. / INFORMACIÓN

En el ámbito de los deportistas particulares, el luchador Ilia Topuria es uno de los que mejor estrategia desarrolla, desde el punto de vista de la propiedad intelectual. El hispano-georgiano acumula cinco marcas registradas a nivel europeo y ha protegido desde su propio nombre como marca hasta su logotipo personal -una «T» estilizada asociada al octógono- directamente vinculada a su imagen dentro de la UFC.

Estrategia a largo plazo

La actividad del luchador no se limita al plano competitivo. Topuria ha desarrollado su propio ecosistema en torno a la marca, incluyendo su gimnasio y proyectos asociados al entrenamiento y la preparación física, consolidando una estructura que le permite proyectarse más allá del deporte profesional. El objetivo es claro: convertir su carrera en una plataforma sostenible a largo plazo, donde los ingresos no dependan exclusivamente de la competición, según apuntan desde la oficina europea con sede en Alicante.

Este tipo de estrategia marca un punto de inflexión. Mientras algunos deportistas empiezan a entender el valor de su marca personal, otros perfiles vinculados a la provincia (desde el tenis hasta el fútbol) todavía no han desarrollado ese potencial en la misma medida. El margen de crecimiento es evidente. En un contexto donde el merchandising, las academias o los contenidos digitales generan ingresos relevantes, la gestión de la identidad se puede convertir en una herramienta estratégica.

Otro ejemplo son las competiciones internacionales como The Ocean Race, muy ligada también a la ciudad de Alicante, que ha acogido la salida de esta regata oceánica en varias ediciones y lo hará de nuevo en enero de 2027, y que cuenta con un museo dedicado a la regata en el puerto. La también conocida como Vuelta al mundo de vela ha protegido en la EUIPO tanto su nombre y logotipo, como eslóganes o el nombre de una serie documental sobre la regata.

Calzado

Más allá de los clubes y los atletas, la provincia también cuenta con empresas de renombre dedicadas al equipamiento deportivo. Firmas como Kelme, nacida en Elche y con presencia internacional, o la cadena de tiendas Sprinter, con fuerte implantación en toda España, reflejan cómo la provincia también compite en este ámbito. Junto a ellas, otras compañías vinculadas al calzado y al textil deportivo refuerzan un tejido empresarial que conecta directamente con el deporte como industria.

Uno de los barcos participantes en The Ocean Race. / INFORMACIÓN

Por si lo anterior fuera poco, hay que recordar que la propia presencia de la EUIPO en Alicante significa que todas las grandes marcas del deporte europeo y mundial deben pasar por la ciudad para defender su propiedad intelectual.

A nivel internacional, en el fútbol, jugadores como Kylian Mbappé cuentan con más de 15 marcas registradas en Europa. Otros como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Vinícius Júnior han construido auténticos portafolios comerciales en torno a su nombre, su imagen o incluso sus celebraciones. Casos más recientes como el de Lamine Yamal muestran cómo esta tendencia se acelera: la estrella del FC Barcelona y de la selección española cuenta con varias marcas registradas, incluyendo su particular manera de celebrar los goles.

En ciclismo, Tadej Pogačar ha desarrollado su marca personal en paralelo a sus éxitos deportivos. En tenis, Carlos Alcaraz sigue una estrategia activa de protección de su nombre e identidad, al igual que referentes como Novak Djokovic.

Los clubes también juegan otra liga. Equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Bayern de Múnich acumulan decenas de marcas registradas y diseños, incluyendo desde escudos y equipaciones hasta elementos más innovadores como eslogans, sonidos o incluso partes de sus estadios. Este contraste con los equipos locales pone de relieve una oportunidad clara para Alicante. La base existe: clubes con historia, deportistas con proyección y un tejido empresarial vinculado al deporte, además de una posición estratégica única en Europa en materia de propiedad intelectual. Lo que falta, en muchos casos, es dar el paso de entender el deporte no solo como competición, sino también como activo económico, según apuntan desde la EUIPO.

Falsificación

El crecimiento del valor de las marcas en el deporte convive, sin embargo, con un desafío creciente: la falsificación y la piratería. El deporte es uno de los sectores más afectados por estas prácticas, desde la venta de equipaciones falsas hasta la retransmisión ilegal de competiciones. En la Unión Europea, la comercialización de productos deportivos falsificados provoca pérdidas estimadas de 851 millones de euros al año, lo que representa alrededor del 11% de las ventas del sector, según los últimos datos que maneja la EUIPO.

La Guardia Civil y Agencia Tributaria intervinieron 6 millones de falsificaciones en Cobo Calleja / / AGENCIA TRIBUTARIA

A ello se suma el auge del consumo de contenidos deportivos piratas, especialmente a través de servicios IPTV ilegales, que siguen creciendo en los últimos años. En este contexto, la protección de marcas y diseños se convierte en una herramienta esencial, no solo para defender los intereses económicos de clubes, deportistas y empresas, sino también para garantizar la sostenibilidad del propio ecosistema deportivo. Registrar y proteger, desde un escudo hasta una celebración o una equipación, permite combatir el uso indebido, reforzar el valor de los activos y asegurar que el retorno económico llegue a quienes lo generan. Al mismo tiempo, el respeto a la propiedad intelectual por parte de los consumidores se convierte en un elemento clave: elegir productos oficiales y contenidos legales no es solo una cuestión de cumplimiento, sino también de apoyar la seguridad y el futuro del deporte.