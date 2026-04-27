La alicantina Hacienda Cruz de Galindo sitúa a uno de sus aceites entre los mejores del mundo

La almazara Hacienda Cruz de Galindo, ubicada en el municipio alicantino de San Fulgencio, ha logrado situar su aceite Selma Millenary Olive Oil, un picual ecológico, entre los mejores del mundo. Son tres los reconocimientos que ha logrado en la AOVE World Cup 48 Kilates 2026, uno de los concursos internacionales más exigentes y prestigiosos del sector.

El aceite, en concreto, ha alcanzado un triple reconocimiento de máximo nivel, al situarse en novena posición en la categoría de Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo, en el quinto puesto en el Mejor Picual del Mundo, y en el sector en el Mejor Aceite e Oliva Virgen Extra Ecológico del Mundo.

Los reconocimientos obtenidos por el aceite. / INFORMACION

Un resultado excepcional que, según destacan desde la empresa, sitúa a este aceite entre la élite internacional y confirma la capacidad de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante para producir aceites de oliva virgen extra de altísima calidad.

La AOVE World Cup 48 Kilates se ha consolidado como uno de los concursos más exigentes, rigurosos y prestigiosos del sector oleícola internacional. Cada año reúne a los mejores aceites de oliva virgen extra del planeta, procedentes de distintos países productores, con el objetivo de identificar a los auténticos campeones del mundo del AOVE.

Las almazaras impulsan la denominación de origen del aceite de Alicante / Rafa Arjones

Los aceites participantes son evaluados mediante un exigente proceso de cata sensorial realizado por un jurado internacional de expertos, que analiza aspectos clave como la complejidad aromática, el equilibrio, la intensidad sensorial y la calidad global del producto.

Solo aquellos aceites que alcanzan los más altos estándares de excelencia logran situarse entre los mejores del mundo, convirtiéndose en referencia internacional dentro del sector.

Posicionamiento

Este resultado, explican desde Hacienda Cruz de Galindo, presidida por el empresario Joaquín Selma Ortiz, sitúa a Alicante como origen de uno de los aceites más destacados del mundo, reforzando su posicionamiento dentro del sector oleícola internacional.

Además, impulsa la visibilidad de la Comunidad Valenciana como territorio capaz de competir al más alto nivel, abriendo nuevas oportunidades en el ámbito gastronómico, turístico y comercial.