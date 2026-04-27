CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores

El grupo Chekpoint Systems, integrado a su vez en la multinacional CCL, tiene previsto cerrar su planta de producción en Elche, en una medida que dejará en la calle a 47 de sus 61 trabajadores. La compañía dedicada a la fabricación de etiquetas solo mantendrá a personal de oficina, dentro de una restructuración operativa llevada a cabo a nivel general.

El cierre de la planta de producción, en concreto, se va a llevar a cabo en la empresa Ibertex Etiquetaje Industrial, que es la sociedad a través de la cual el grupo Checkpoint Systems opera en Elche. De acuerdo con la información facilitada, la multinacional presentó semanas atrás un expediente de extinción de empleo (ERE) que va a afectar a 47 trabajadores, dentro de la decisión adoptada de abandono de la producción.

Solo continuarán, pues, 14 empleados, todos ellos en tareas administrativas, teniendo en cuenta que solo se van a mantener las oficinas. En principio, la clausura de la planta está previsto que se haga efectiva el jueves de esta misma semana, cuando los trabajadores afectados por el ERE pasarán a engrosar las listas del desempleo.

La página web de Checkpoint Systems. / INFORMACION

La medida se enmarca en una restructuración operativa que la multinacional está llevando a cabo a nivel general, por medio de la cual ha decidido dejar de producir en el municipio ilicitano.

CCL es una multinacional canadiense conocida por ser el mayor fabricante de etiquetas a nivel internacional. Una de sus divisiones, Checkpoint Systems, adquirió la empresa Ibertex Etiquetaje Industrial en 2021 cuando contaba con una cifra de negocio de 5 millones de euros anuales, siendo rebautizada en ese momento como Checkpoint Systems Elche. Transcurridos apenas cinco años desde entonces, ha decidido dejar la producción en este enclave.

Presencia provincial

Esta no es la única empresa que CCL tiene en la provincia de Alicante. En 2023 también procedía a la adquisición de Creaprint, en este caso ubicada en Ibi, y con una facturación en aquel momento de 16 millones de euros y una plantilla de medio centenar de trabajadores. La firma venía trabajando para sectores tan diversos como el juguete, el hogar, la automoción, la alimentación o la agricultura, entre otros, a los que suministraba etiquetas plásticas. Fue una apuesta en una estrategia dirigida a a crecer en el mercado sur de Europa.

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Y la cosa no quedó ahí, dado que la propia multinacional estrenaba un año después una planta de producción de 10.000 metros cuadrados en el vecino municipio de Tibi, en este caso para fabricar fundas termoencogibles para envases.