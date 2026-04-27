Power Electronics: liderazgo valenciano con proyección global

El grupo tecnológico Power Electronics ha logrado consolidar en los últimos años una posición de liderazgo en los mercados internacionales a partir de una estrategia basada en la innovación tecnológica, la calidad del servicio y la apuesta por el talento. Debido a ello, el jurado de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell ha decidido reconocer a la compañía valenciana con el Premio Empresa más Internacional en su edición de 2025.

Power Electronics cerró el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 1.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 20 % respecto a los 1.091 millones registrados en 2024. Esta evolución también se ha reflejado en sus resultados, con un Ebitda que supera los 250 millones de euros, confirmando la solidez de su modelo de negocio.

El principal motor de este crecimiento ha sido el mercado estadounidense, que representa aproximadamente el 70 % de la facturación total del grupo. Este dato pone de manifiesto la relevancia estratégica de Estados Unidos para la compañía y su capacidad para competir en uno de los entornos más exigentes del mundo en términos tecnológicos e industriales. Además, la compañía ha reforzado su presencia en otros mercados altamente competitivos, como Australia y Reino Unido, y ha desarrollado proyectos en más de 30 países, con una potencia instalada global superior a 100 GW, consolidando su huella internacional y diversificando su actividad.

La internacionalización de Power Electronics no se limita únicamente a la comercialización de sus soluciones, sino que se apoya en una estrategia industrial que busca acercar la producción a los principales mercados. En este sentido, la compañía ha anunciado la construcción de una nueva planta en Estados Unidosque permitirá concentrar allí la producción destinada a ese país, mientras que la fábrica de Llíria, uno de los principales centros productivos del grupo, se orientará a atender la demanda de Europa y del resto del mundo.

El vicepresidente técnico de la empresa, Lalo Salvo, subraya la importancia de este movimiento estratégico, destacando que el peso del mercado estadounidense en la actividad del grupo hace necesario reforzar su presencia industrial en ese país. En 2023, la planta de Llíria produjo cerca de 24,5 gigavatios (GW), de los cuales el 70 % se destinaron a Estados Unidos, lo que evidencia la magnitud estratégica de este mercado para el grupo.

La nueva instalación en territorio estadounidense contará con una inversión de 300 millones de dólares y permitirá incrementar la capacidad productiva del grupo en más de 20 GW a partir de 2026. Además, el proyecto conllevará la creación de más de 600 puestos de trabajo, consolidando la implantación de Power Electronics en un mercado clave para su crecimiento. «Vamos a abrir una fábrica en Estados Unidos porque allí creen en la industria y lo hacen con hechos, no con palabras. En el mercado americano tenemos un peso muy importante y no queremos perderlo», señala Salvo.

Red de delegaciones internacionales

Paralelamente, Power Electronics mantiene una amplia red de delegaciones internacionales, que proporciona soporte técnico y comercial en todos los mercados donde opera. Esta infraestructura global permite ofrecer atención local, reforzar la capacidad de adaptación a distintos entornos y consolidar su liderazgo en nichos estratégicos, como inversores solares y soluciones de almacenamiento energético.

Mientras tanto, la planta de Llíria, que emplea a alrededor de 2.700 trabajadores, continuará desempeñando un papel esencial dentro del grupo. Su actividad se centrará en proyectos vinculados al almacenamiento energético y a la energía fotovoltaica para Europa y otros mercados internacionales, ámbitos en los que la demanda seguirá creciendo en los próximos años impulsada por la transición energética.

En paralelo a su expansión internacional, la compañía mantiene un firme compromiso con el empleo y el desarrollo industrial en España. A cierre de 2025, la plantilla del grupo alcanza las 3.685 personas, frente a las 3.391 del ejercicio anterior. De ellas, más de 2.800 corresponden a empleo directo en España, a lo que se suman más de 14.000 empleos indirectos, lo que refleja su impacto en el conjunto del tejido productivo.

El CEO de la compañía, David Salvo, resalta que «el crecimiento de 2025 es fruto de una estrategia empresarial sólida, basada en servicio, calidad y talento, con una apuesta firme por la innovación tecnológica». Esta filosofía ha permitido a Power Electronics posicionarse en mercados internacionales estratégicos y enfrentar con éxito los retos de la globalización y la transición energética.

De cara a 2026, el grupo afronta el futuro con perspectivas de crecimiento, pese a un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. En este contexto, la compañía prevé continuar con su política de inversiones para incrementar su capacidad productiva y mejorar su eficiencia, con España y Estados Unidos como hubs estratégicos para su desarrollo.

El Premio Empresa más Internacional otorgado por Banco Sabadell reconoce así la trayectoria de Power Electronics, marcada por ambición global, adaptación constante y apuesta por la innovación. La empresa demuestra cómo una compañía nacida en la Comunitat Valenciana puede competir en los mercados internacionales y convertirse en referente en su sector.

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En este contexto, Power Electronics se consolida como uno de los grandes exponentes de la internacionalización empresarial española, con un modelo que combina crecimiento, industria y tecnología para afrontar los retos del futuro.