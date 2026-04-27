El Puerto de Alicante multiplicará por 20 el tráfico ferroviario de mercancías con su nueva estación
Un estudio de Ineca evalúa la progresión desde la puesta en marcha de la infraestructura, coincidiendo con la llegada del Corredor Mediterráneo, hasta alcanzar los 7 millones anuales de toneladas en 2053
Un salto de dimensiones gigantescas. Esa es la evolución que registrará el tráfico ferroviario de mercancías en el Puerto de Alicante a partir del momento en el que estrene su nueva estación intermodal, coincidiendo con la llegada del Corredor Mediterráneo. Y es que un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca), que evalúa la progresión que habrá desde la puesta en marcha de esta infraestructura, sitúa en cerca de 7 millones de toneladas el volumen de mercancías anual al que se llegará en 2053, lo que supone multiplicar por 20 la cantidad actual. Todo en un contexto en el que el incremento será progresivo, multiplicándose por cinco en apenas diez años y por doce en veinte.
El proyecto de la nueva estación, en el que se viene trabajando desde hace tiempo por parte de la Autoridad Portuaria y Adif, supondrá en realidad una notable ampliación de la actual, y todo con la finalidad de que pase a acoger trenes de hasta 750 metros de longitud frente a los actuales de 500 metros. Una actuación que debería estar concluida en 2028, coincidiendo con la llegada del Corredor Mediterráneo, y que también incluirá la electrificación de las vías y la adaptación al ancho estándar.
La puesta en marcha de esta infraestructura supondrá, sin duda alguna, un antes y un después para el Puerto, toda vez que supone una apuesta decidida por el tráfico multimodal marítimo-carretera-ferrocarril derivado de las conexiones ferroviarias con el Corredor Mediterráneo y la península ibérica en general.
En este sentido, Ineca, en colaboración con la propia Autoridad Portuaria, ha redactado un estudio en el que se estiman los beneficios económicos y ambientales de dichas conexiones. Así, y analizando las mercancías con origen y destino en la provincia de Alicante que en la actualidad transitan por carretera, el informe llega a unas conclusiones más que significativas en cuanto al aumento del tráfico ferroviario del Puerto.
Teniendo en cuenta las diferentes variantes, se destaca que, en el escenario más conservador, habría un movimiento del orden de 7 millones de toneladas en el año 2053, el último del periodo de análisis, lo que supone multiplicar por 20 el tráfico actual. Todo ello pasando anteriormente por pasos intermedios, como son los 1,6 millones de toneladas para el año 2035 o los 4,1 millones de toneladas para 2045.
Y, como queda dicho, se trata del escenario más conservador, dado que otros dos escenarios elevan la estimación de toneladas a los 7,2 millones y a los 7,3 millones respectivamente.
Estas cifras, subrayan en el estudio, demuestran la enorme demanda potencial del nodo ferroviario de la provincia de Alicante, que tiene mucha capacidad de crecimiento con una nueva terminal ferroviaria de mercancías adaptada a las necesidades del territorio.
Una infraestructura, se añade, imperativa para la competitividad del tejido socioeconómico provincial, que servirá, además, para potenciar significativamente las posibilidades de crecimiento de la Autoridad Portuaria de Alicante y liderar la descarbonización del transporte.
Ahorro de costes
El estudio, por otro lado, también llega a la conclusión de que la estación intermodal y el Corredor Mediterráneo traerán consigo una notable reducción en los costes del transporte. Todo como resultado del impacto que tendrá la electrificación y el aumento de longitud de los convoyes, mejorando la competitividad con relación al transporte por carretera. Así, las estimaciones en este apartado apuntan a un ahorro anual de 5,8 millones de euros en el horizonte de 2053. Previamente, en 2033, sería de 1,4 millones, y en 2043, de 3,4 millones.
Un presupuesto de 18 millones de euros
La estación intermodal del puerto de Alicante contará, según las estimaciones iniciales, con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros, y aunque todavía debe concretarse, es muy probable que se ejecute a través de tres fases diferenciadas. De entrada, la infraestructura ferroviaria ocupará una superficie de unos 65.000 metros cuadrados, en las inmediaciones del muelle 19, que también se va a ampliar para que tenga más capacidad a la hora de acoger buques de mayores dimensiones.
En la primera fase se habilitarán zonas de almacenamiento y transferencia de contenedores, mientras que en la segunda se procederá a ampliar la infraestructura ferroviaria con trenes de hasta 500 metros de longitud. Sería el paso previo a la tercera fase, que ya abarcará la prolongación de las vías existentes, permitiendo la operatividad de convoyes de hasta 750 metros de longitud.
Como queda dicho, la previsión es que la estación esté terminada a finales de 2027 o a principios de 2028, cuando se supone que llegará el Corredor Mediterráneo. Un momento para el cual también tendrán que haberse ejecutado los entronques, que contemplan un paso subterráneo y una rotonda para la distribución del tráfico. Las obras, según la Autoridad Portuaria, ya están encajadas dentro del plan de inversiones de la institución.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- La Rambla se entrega a una Gala de Candidatas a Bellea del Foc infantil marcada por la lluvia
- Primer paso real en la variante de Torrellano para desmantelar las vías y conectar el aeropuerto de Alicante
- La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
- Dos detenidos por intento de agresión sexual a una menor de 16 años en un parque en Alicante
- Hércules CF - CD Teruel
- Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante