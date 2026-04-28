Adiós a la isla flotante: el Puerto de Alicante impulsa su demolición por ruina técnica

Sentencia definitiva para la isla flotante situada en la bocana de la dársena interior del Puerto de Alicante. Y es que la Autoridad Portuaria ha iniciado los trámites para redactar el proyecto de demolición de esta estructura, después de que los informes realizados hayan llegado a la conclusión de que se encuentra en situación de ruina técnica y que cualquier reparación con garantías supondría duplicar los 2.7 millones de euros invertidos en su construcción. La intención es que la empresa que se adjudicó las obras, Vías y Construcciones, asuma el derribo, para lo cual se acudirá a los tribunales si resulta necesario.

Fue el 31 de noviembre de 2021 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante anunciaba, junto al proyecto de mejora y modernización de los muelles abiertos al público, la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar esos muelles, dotando de un anillo peatonal, en torno a ella, de 2,8 kilómetros.

Detalle de la isla flotante ubicada en la dársena interior del Puerto de Alicante. / HECTOR FUENTES

Tras experimentar un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma, en marzo de 2023, se procedió a realizar trabajos extra de refuerzo en el lecho marino, para garantizar su estabilidad. Sin embargo, una vez finalizada la obra, la empresa contratista rechazó efectuar una prueba de carga que permitiera evaluar su estabilidad, tal y como estaba previsto en el contrato, y como trámite imprescindible para que el puerto firmara la recepción de la obra.

En los últimos años, el puerto ha encargado auditorías y peritajes que constatan el deterioro irreversible de la estructura, y la imposibilidad de cumplir los estándares de seguridad para ubicar en ella el restaurante propuesto en el proyecto original. La situación ya obligaba a registrar en las cuentas de 2024 una pérdida por deterioro de 2,7 millones de euros —prácticamente el 100 % de la inversión realizada— siguiendo la recomendación de la Intervención General del Estado.

Con todo ello, en noviembre del año pasado el Consejo de Administración del Puerto decidía romper el contrato con Vías y Construcciones, que fue la empresa que se adjudicó las obras en febrero de 2022, y ahora ha iniciado el expediente de contratación de la asistencia técnica de redacción del proyecto de demolición.

La isla flotante desde otra perspectiva. / Jose Navarro

Para ello se basa en tres informes realizados, y más en concreto, en el último de ellos, que arroja unas conclusiones absolutamente tajantes. De entrada, señala que "la plataforma ejecutada no garantiza el comportamiento estable ni seguro si se destinara al uso previsto en el proyecto", y que los pilotes no están correctamente empotrados en estrato competente, lo que ha generado asientos diferenciales detectables ya con el simple peso propio de la losa".

De igual forma, se destaca que "la falta de transmisión segura de cargas al terreno quedaría aún más comprometida en caso de añadirle las sobrecargas de uso, lo que provocaría deformaciones inaceptables del conjunto de pilotes, vigas y losa".

Con todo ello, se llega a la conclusión de que la obra ejecutada está en situación de "ruina técnica", algo que, se añade, "trae causa directa de que el contratista estaba y está obligado a garantizar el empotramiento mínimo de cada pilote al menos un metro en el estrato considerado como resistente". Y remarca que el incumplimiento de ello ha dado lugar a la actual situación, "sin que ninguna de las intervenciones posteriores haya evitado este problema".

Ruina económica

El informe, asimismo, subraya que la estructura presenta también una situación de "ruina económica", dado que, enfatiza, "cualquier reparación con garantías supondría duplicar o superar el valor ya invertido". Y remacha aseverando que "como responsable de la ejecución del pilotaje, la empresa contratista es la responsable de esta ruina técnica".

Así las cosas, el Puerto ya ha iniciado los pasos para ejecutar la demolición, una actuación esta que se pretende que asuma la propia constructora, para lo cual, según ha señalado el presidente de la propia Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, no se descarta acudir a los tribunales. También se le podría reclamar algún tipo de compensación económica.

El propio Rodríguez, por último, ha señalado que, una vez demolida la isla, no se va a insistir nuevamente en ejecutar esta infraestructura, que ha quedado definitivamente descartada.