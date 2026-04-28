Alibuilding acelera sus planes en Benidorm con una nueva promoción residencial

La promotora Alibuilding ha presentado este martes su nueva promoción residencial, Benidorm Hills, ante más de 150 personas pertenecientes a 75 agencias inmobiliarias de la Costa Blanca. El proyecto comprende 138 viviendas en una parcela ubicada en Finestrat y eleva a 640 la cartera de la promotora en la provincia alicantina. La sociedad del holding Aligrupo se consolida, así, como una de los agentes más activos en el sector en unos momentos donde la demanda estáen máximos.

El director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha relatado el historial de la empresa a lo largo de la última década, que le ha llevado a desarrollar un importante número de proyectos en la Costa Blanca como en Madrid y ha destacado que "somos una promotora inmobiliaria alicantina que desarrolla proyectos residenciales con calidades que responden a las exigencias actuales de los compradores, que ubicamos en aquellos lugares con más atractivo y mayor demanda en el mercado”.

El modelo que ha venido desarrollando ha supuesto su consolidación en el mercado y el reconocimiento internacional a través de los premios recibidos con las promociones de Benidorm Beach, que cosechó dos; y en San Juan Beach. En 2022, San Juan Beach fue considerado Mejor Residencial Múltiple; y en 2024, Benidorm Beach logró los títulos de Mejor Edificio Residencial de Gran Altura y Mejor Diseño de Apartamentos Residenciales.

Izquierdo, durante la presentación del proyecto de Alibuilding en Benidorm. / INFORMACIÓN

“Una de las características comunes a todas nuestras promociones es el cuidado extremo de nuestros proyectos, que se basan en maximizar el bienestar, el confort, la conexión con la naturaleza. En Alibuilding, todo gira alrededor de nuestro cliente y futuro propietario, y pensamos en los proyectos para que puedan disfrutar de nuestras viviendas, que reúnen las características de la típica vivienda mediterránea: luz, amplias terrazas, ventilación cruzada, zonas comunes con piscinas rodeadas de zonas verdes, jacuzzi, gimnasio, locales, áreas infantiles”, ha señalado.

Foco costero

Entre las principales características de Benidorm Hills, la empresa ha señalado que la promoción está pendiente de las licencias de construcción y espera que el inicio de las obras sea inminente. El residencial está conformado por nueve bloques. Las viviendas se reparten entre cuatro o seis de ellas por planta, según la dimensión del bloque, según la tipología.

El diseño ha tenido en cuenta optimizar las vistas desde cada una de las viviendas, tanto hacia el mar como hacia las zonas comunes de la promoción. Benidorm Hills se ha proyectado con una zona interior en pendiente, bordeada de las edificaciones de los respectivos bloques de vivienda, dejando en el centro las tres piscinas, rodeadas de una zona ajardinada y conectadas por senderos internos. Estas tres piscinas, una de baño, otra de natación y una infantil, son parte de la oferta de servicios comunes. Además se han previsto servicios para tiempo de ocio de los futuros residentes.

Los responsables del diseño, Pedro Salazar y Natalia Pomares, del despacho GEA Architects, han explicado que “la urbanización interior es uno de los grandes protagonistas del conjunto. De hecho, podríamos decir que el proyecto se vuelca hacia su interior, hacia ese gran espacio comunitario que actúa como el verdadero corazón de la promoción”. Los proyectistas de este residencial han señalado que “se ha trabajado con muchísimo detalle para que el paisaje no sea un decorado, sino una experiencia cotidiana. Queríamos que cada recorrido, cada vista, cada zona de estancia y cada transición entre arquitectura y vegetación estuviera pensada para generar bienestar”.

Desde su punto de vista, Benidorm Hills ofrece “un mensaje muy potente: no estamos hablando solo de metros exteriores, sino de calidad de vida, privacidad, amplitud y disfrute. Eso es exactamente lo que el cliente busca cuando quiere sentir que está comprando algo verdaderamente diferencial”.