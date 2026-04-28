Alicante es la provincia con más municipios con alta demanda de vivienda

La demanda internacional y de segundas residencias provoca que cada año se vendan en Alicante aproximadamente el doble de viviendas de lo que le correspondería por su volumen de habitantes. Una realidad que se traduce en que la provincia también es la demarcación española que más poblaciones cuela en la lista de enclaves con mayor demanda inmobiliaria del país.

Al menos, así lo asegura el portal Idealista, que regularmente realiza la clasificación de los municipios o enclaves españoles que más búsquedas concentran. Para ello, tienen en cuenta únicamente a aquellas poblaciones que durante el primer trimestre del año publicaron más de 1.300 anuncios de inmuebles en venta.

Como era de esperar, los primeros puestos de la tabla están copados por las grandes ciudades españolas. Así, Madrid vuelve a liderar la clasificación de los municipios con mayor presión de la demanda sobre la oferta en el primer trimestre del año, seguida de Zaragoza y Valencia.

Bloques de apartamentos en Benidorm. / David Revenga

Aunque en el arranque de 2026 también se ha producido un cambio de posiciones: Hospitalet de Llobregat y Valladolid han ganado posiciones en la lista y ya superan a Barcelona y Vitoria, al registrar unos precios medios de la vivienda más asequibles. El ‘top 10’ nacional lo completan Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y A Coruña.

Para encontrar la primera población de la provincia hay que descender hasta la posición 23, donde se encuentra Alicante, lo que podría inducir a algunos a pensar que se trata de una provincia con poca demanda. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: la diferencia es que mientras en muchas provincias la presión de los compradores se concentra casi exclusivamente en la capital, en Alicante está repartida, lo que da como resultado el mayor número de municipios con alta demanda.

Así, hasta 16 de las 84 localidades que cumplen los requisitos para entrar en la lista están en Alicante. Además de la capital, puede encontrarse a Elche (en la posición 32); Santa Pola (46), La Vila (57), Dénia (59), Guardamar (60) o Benidorm (62).

También están Pilar de la Horadada (66), Torrevieja (68), Altea (71), l'Alfàs del Pi (72), Calp (76), Orihuela (77), Xàbia (78), Rojales (81) y Finestrat (82).

Las siguientes provincias más destacadas son Málaga, con la capital y otros ocho municipios (Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Estepona, Manilva, Marbella y Benahavís); junto con Barcelona y Murcia, que cuentan con seis localidades en cada caso. En el caso catalán, y además de las localidades que se encuentran dentro de los primeros 30 puestos destacados en el ranking, se encuentra también Mataró; mientras que, en el murciano, destacan ciudades como Cartagena, Águilas o Mazarrón, junto con Murcia capital.

Un edificio de apartamentos en Orihuela Costa. / INFORMACIÓN

La quinta provincia con más municipios es Cádiz, con un total de cinco nombres: a la capital, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santamaría se suman también Chiclana y Sotogrande.

Las más caras

En lo que respecta a los precios de las viviendas, el estudio sitúa a Benahavís (Málaga) al frente de la clasificación, con un promedio de 2,4 millones de euros por inmueble. Le sigue su vecina Marbella, con 1,77 millones; y Calvià (Baleares), con un precio medio de 1,74 millones.

También por encima de 1,7 millones se encuentra la gaditana Sotogrande, mientras que la alicantina Altea cierra el 'top 5' con un precio medio de 1,22 millones. Por debajo del millón de euros, destacan los números de Xàbia (Alicante), con un promedio cercano a 985.000 euros; seguida de Palma de Mallorca (806.000 euros), Estepona (Málaga), con casi 796.000 euros; y Adeje (Santa Cruz de Tenerife), con unos 760.000 euros de media.

El resto de localidades ya registran precios medios inferiores a 700.000 euros, con Roquetas de Mar (Almería), Jaén y Lleida como las ciudades más demandadas con los precios más asequibles, ya que sus promedios se encuentran por debajo de los 180.000 euros en el primer trimestre del año.