Alicante suma 27.200 parados en el peor inicio de año desde 2012

Mal dato en la provincia de Alicante en materia de empleo. Y es que según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de desocupados en la provincia se ha incrementado en el primer trimestre en 27.200 personas, lo que supone el peor registro en un arranque de año desde 2012, cuando en plena recesión la cifra de desempleados aumentó en 31.500 personas. Todo en un contexto en el que el sector servicios fue el que más empleo se dejó por el camino, en un ámbito de retrocesos generalizados. A pesar del descenso, la ocupación sigue moviéndose en niveles de récord.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el número total de parados en la provincia, tras el incremento registrado en este último trimestre, se ha situado en 132.100, lo que representa una tasa del 12,87 %. A la hora de explicar las razones del aumento, hay que hacer referencia a la destrucción de 20.300 puestos de trabajo, algo que viene siendo relativamente habitual en este periodo, debido a que finalizan muchos contratos de refuerzo de Navidad y aún no se recogen las incorporaciones en la hostelería de cara a las temporadas turísticas, que sí recogen los datos del paro y afiliación del mes de marzo.

La agricultura también ha experimentado un retroceso en el empleo. / AXEL ALVAREZ

Pese a que el incremento de parados ha sido notable, en términos interanuales la situación es mejor que en el primer trimestre de 2025, cuando se contabilizaban 153.100 parados, es decir, 21.000 más que en la actualidad.

Garamendi se pregunta por qué sube el paro "si las empresas necesitan gente" / Europa Press

Cifras récord

También el número de ocupados en la provincia sigue moviéndose en cifras de récord, con un total de 894.200 personas, lo que supone 59.800 más que hace justo un año, la mejor cifra para este periodo de la serie histórica. La tasa se sitúa en este caso en el 50,38 %.

En cuanto a la evolución por sectores, los datos de la EPA señalan que la destrucción de empleo durante el primer trimestre se concentró, básicamente, en el sector servicios, con 25.200 ocupados menos que dejan la cifra total en 638.800. A continuación, aunque a mucha más distancia, aparece la agricultura, con la pérdida de 5.900 empleos para situarse en 24.300; la construcción, con 600 menos que dejan el registro en 82.600; y la industria, que disminuye en 500 para quedarse en 148.500.