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Directo | El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que reforma la prevención laboral

La norma contempla los riesgos digitales, las catástrofes naturales o los fenómenos meteorológicos adversos como factores de riesgo, así como los relacionados con la demografía

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley que reforma la ley de prevención de riesgos laborales, un texto que fue consensuado con los sindicatos, pero no con la patronal, y que trata de actualizar una normativa que tiene ya 30 años.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra este 28 de abril, el Consejo de Ministros verá en primera vuelta el anteproyecto de ley, que deberá volver por segunda vez antes de ser enviado a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley. El anteproyecto, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, la ley de prevención de riesgos laborales de 1995 y el reglamento de los servicios de prevención de 1997, trata de modernizar y adaptar la prevención de riesgos a la nueva realidad laboral y social.

Esta reforma busca introducir la perspectiva de género en la prevención y fomentar la gestión preventiva de forma más amplia con evaluación de los riesgos psicosociales, que se reconocen de forma expresa. La norma contempla también los riesgos digitales, las catástrofes naturales o los fenómenos meteorológicos adversos como factores de riesgo laboral, así como los relacionados con la demografía como el envejecimiento de la población trabajadora.

Se aborda el derecho a la desconexión digital y la paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente, al tiempo que se amplía la vigilancia de la salud no solo a la parte meramente física sino también mental, social o emocional.

Delegado territorial para microempresas

La norma introduce la figura del agente territorial de prevención de riesgos laborales, que podrá visitar los centros de trabajo y proponer a las empresas la adopción de medidas preventivas o acciones para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.

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Esta nueva figura, que podrá actuar en empresas de hasta 10 trabajadores para reforzar la prevención en pymes o compañías en las que no hay representación sindical, fue uno de los escollos para que la patronal CEOE-Cepyme no se sumara al pacto entre Gobierno y sindicatos.

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DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

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