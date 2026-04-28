Firauto certifica la fiebre por los "chollos" en coches: 500 ventas y 10 millones de caja

Como en otros productos, los coches y las motos se han convertido en bienes que han visto incrementados sus precios en los últimos años. Por este motivo, el mercado de segunda mano y también en el de las oportunidades. Firauto ha cerrado sus puertas con un balance muy positivo: 500 operaciones realizadas y un volumen de negocio superior a los diez millones de euros. Los más de 140 expositores han logrado convertir la cita en un punto de inflexión en el mercado, porque han logrado atraer a los compradores que buscan en Fira Alacant una referencia para comparar y cazar su chollo.

La cita ha llegado a su 55ª edición y contempla tanto la Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y la 23ª edición de la de la Motocicleta. Los pabellones del recinto ferial ilicitano expusieron una oferta superior a 2.500 vehículos entre nuevos, seminuevos y de ocasión, así como más de 1.000 motocicletas de diferentes segmentos. Desde la organización, han indicado una afluencia que ronda los 31.800 visitantes.

A lo largo de las tres jornadas, concesionarios, marcas y empresas participantes han destacado que los asistentes no solo han participado del encuentro, sino que han asistido con "una clara intención de compra, reforzando el posicionamiento de Firauto y Sobre2Ruedas".

Uno de los expositores en FIra Alacant este fin de semana celebrada en Elche. / INFORMACIÓN

El director general de Fira Alacant (IFA), Alejandro Morant, ha subrayado que la cita se ha consolidado "como una de las principales plataformas comerciales del sector en la provincia. La excelente respuesta del público confirma la fortaleza de una feria que no solo atrae visitantes, sino que genera oportunidades reales de negocio para expositores y marcas”.

Entre los aspectos más destacados de esta edición ha sobresalido la creciente presencia de vehículos eléctricos e híbridos, así como el interés por soluciones de movilidad más sostenibles, en línea con la evolución del sector. Asimismo, ha sido significativo el aumento de la presencia de marcas de origen chino, reflejo de su creciente implantación y competitividad en el mercado.

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También han tenido gran protagonismo las motocicletas de alta gama y las propuestas adaptadas a nuevos perfiles de usuario. La combinación de oferta, condiciones comerciales y experiencia directa con el producto ha sido clave para el éxito de la reciente edición.