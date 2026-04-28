GSM&B incorpora como socias a Melania Alarcón y Alba Navarro y refuerza sus áreas laboral y legal

GSM&B (antes GESEM) continúa avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación con la incorporación como socias de Melania Alarcón, del área Laboral, y Alba Navarro, del área Legal, quien además asumirá la responsabilidad de esta última área.

Esta promoción interna supone un paso estratégico en la evolución del despacho, que refuerza su modelo basado en la especialización técnica, el liderazgo profesional y el desarrollo del talento propio.

Trayectoria y especialización en el área laboral

Melania Alarcón es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y cuenta con un Máster en Derecho de Empresa por Fundesem Business School. Está colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Elche.

Se incorporó al despacho en 2021 como abogada del área laboral, donde ha desarrollado una intensa labor de asesoramiento a empresas en materia de relaciones laborales, negociación colectiva y representación ante organismos como la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Su experiencia incluye la intervención en procedimientos de reestructuración de plantilla (ERTE y ERE), la dirección letrada en juicios laborales y la gestión de despidos y expedientes disciplinarios.

Su perfil combina solvencia técnica, capacidad negociadora y una visión estratégica del asesoramiento empresarial en materia laboral. Con su incorporación como socia, el área Laboral de GSM&B refuerza su posicionamiento como uno de los pilares fundamentales del grupo en el acompañamiento integral a empresas.

Liderazgo del área legal y visión empresarial

Alba Navarro es abogada y economista, graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante, con Máster en Derecho de Empresa y Máster de Acceso a la Abogacía.

Forma parte del despacho desde 2017, donde ha desarrollado su especialización en derecho mercantil y asesoramiento jurídico integral a empresas. A lo largo de estos años ha intervenido en procesos de reestructuración empresarial, planificación de sucesión en la empresa familiar y asesoramiento en materia de prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.

Asimismo, desempeña responsabilidades en el ámbito financiero como responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo y de la Unidad de Gestión de Riesgos en la Agencia de Valores del grupo lo que le aporta una visión transversal especialmente valiosa en el contexto regulatorio actual.

Con esta promoción, Alba Navarro asume la responsabilidad del área Legal, reforzando el enfoque estratégico del asesoramiento jurídico dentro del grupo.

Apuesta por el talento interno y liderazgo femenino

La incorporación de Melania Alarcón y Alba Navarro como socias refleja la apuesta de GSM&B por el desarrollo del talento interno y por un modelo de crecimiento basado en la especialización y el compromiso a largo plazo.

Ambas profesionales representan una nueva generación de liderazgo en el ámbito jurídico-empresarial, combinando formación multidisciplinar, experiencia técnica y conocimiento profundo del tejido empresarial del entorno.

Con este nombramiento, GSM&B continúa consolidando su estructura como grupo de servicios profesionales fortaleciendo su posicionamiento como firma de referencia en el asesoramiento integral a empresas.