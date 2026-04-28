José García Montalvo analiza la crisis de la vivienda en la sede de la UA el próximo lunes

Las dificultades de accesibilidad a la vivienda se han convertido en uno de los mayores desafíos que afronta el estado del bienestar en la mayoría de países occidentales. La subida de precios y la escasez de oferta amenazan la capacidad de consumo de los nuevos hogares, cuando no impiden directamente su creación.

Un tema de rabiosa actualidad que servirá para inaugurar el ciclo "Economía y Sociedad" organizada por el Aula de Ciencia y Tecnología de la sede de la Universidad de Alicante. Un ciclo que se encargan de coordinar la profesora emérita de la UA e investigadora del Ivie, Carmen Herrero, y el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide Antonio Villar.

Bajo el título La crisis de la vivienda, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los mayores expertos del sector inmobiliario en España José García Montalvo se encargará de analizar la situación actual. Será el próximo 4 de mayo, a partir de las 19.00 horas en la sede universitaria Ciudad de Alicante.

El ciclo continuará el 11 de mayo de la mano del investigador de BBVA Research Rafa Doménech, que hablar de La IV revolución industrial y el imparable ascenso de la IA.

La sostenibilidad de las pensiones será el tema que tratará José Ignacio Conde, tras el verano, el 7 de octubre, cuando se retomen las conferencias. La propia Carmen Herrero se encargará de analizar el techo de cristal, que aún frena el ascenso de las mujeres en el mundo empresarial, el 14 de octubre.

Una semana más tarde Beatriz González López Valcárcel se encargará de la relación entre la economía y la salud; mientras que el día 28 de octubre será Antonio Villar el que profundice en la situación de la educación.

Ya en noviembre, Jorge Padilla analizará la situación de los grandes oligopolios, como los energéticos; Antonio Escudero disertará sobre el origen, desarrollo y retos del estado del bienestar; y el exministro Jordi Sevilla se encargará de cerrar el ciclo el 25 de noviembre, hablando del futuro de la democracia.