La marca ilicitana de zapatilla Hoff ficha a un ex de Tempe y de Nike como nuevo CEO

Cambios en la cúpula de Hoff, la exitosa marca ilicitana de zapatillas. La compañía acaba de anunciar en sus redes sociales el fichaje de Nicolás de Ros como nuevo director ejecutivo (CEO) de la firma para liderar su expansión internacional. Un cambio que se hará efectivo el 1 de mayo.

Por su parte, el fundador de la compañía, Fran Marchena, se mantendrá como presidente, encargado de la visión a largo plazo y la dirección creativa de la empresa, de acuerdo con las mismas fuentes.

Se trata de la segunda vez que la compañía da un paso en esta misma dirección, después de que entre mayo de 2024 y el mismo mes de 2025 ya ocupó la dirección general otro ejecutivo externo, Sergio Odriozola. Un periodo que también coincidió con la apertura del capital de la firma a nuevos inversores, que tomaron una participación del 15 %, con Rahco Capital a la cabeza.

El nuevo CEO de Hoff empezó su carrera como responsable de comunicación del grupo de concesionarios de Sala Hermanos, aunque rápidamente fichó por Inditex o más bien por su filial de calzado, ubicada en Elche. En un primer momento fue product manager de calzado de Pull & Bear, para convertirse posteriormente de director global de esta división, dentro de la enseña joven de Inditex. Desde allí escaló hasta convertirse en el máximo responsable del calzado y los complementos para las colecciones de mujer de Zara.

El fundador y CEO de Hoff, Fran Marchena. / Información

Sin embargo, en 2011 fichó por la multinacional del deporte Nike, donde también fue escalando posiciones hasta que lo nombraron vicepresidente de la marca Jordan para Europa, Oriente Medio y África. Desde marzo de 2022 ocupaba la situación de CEO en la marca alemana de bicicletas Canyon Bicycles.

Según explica la propia compañía, el ejecutivo llega con un mandato claro: acelerar el crecimiento internacional, fortalecer el valor de la marca y elevar la experiencia en todos los mercados.

En el último ejercicio del que la firma ha publicado cifras, el de 2024/2025, Hoff logró unas ventas de 66 millones, tras crecer un 21 %. Un crecimiento que estuvo impulsado por la mejora de ventas en sus propias tiendas (+34 %), el crecimiento de la demanda de sus clientes multimarca (+ 15 %) y la fortaleza del canal digital (+15 %).