Más de 300 taxistas vuelven a las calles en la provincia de Alicante

La doble fila de taxis en la avenida de Aguilera colapsando la vía del centro de Alicante es una de las imágenes que ilustra el malestar y la protesta que mantiene el sector frente a la Conselleria de Transportes. El paro, que se ha producido en todas las ciudades de la Comunidad Valenciana, se volverá a repetir el próximo jueves 7 de mayo. La protesta llega después de que el titular autonómico del área Vicente Martínez Mus anunciara la publicación de un nuevo decreto para que conviva este servicio público con las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

Desde la asociación de Radio Tele Taxi de Alicante, su presidente Paco Sánchez, ha asegura que la jornada ha transcurrido sin incidencias que estiman un seguimiento por parte de "unos 300 compañeros en la manifestación, incluidos los de Alicante, de Elche, Torrevieja, Calpe y Jávea, entre otros. "Es un problema de todos los taxis de la provincia y la Comunidad Valenciana", ha reiterado. En este sentido, Sánchez ha explicado que durante el día, al igual que se ha hecho en València frente a la Conselleria de Transportes, "hemos intentado hablar con el Jefe Territorial de Transportes, pero 'casualmente' se había ido a realizar un cursillo de formación y control de VTC a Torrevieja".

Un cartel en una de las ventanillas de un taxi. / INFORMACIÓN

El representante de los taxistas ha reiterado que los paros se irán sucediendo todas las semanas "hasta que tengamos algo sólido: un decreto-ley que ponga orden en la concesión indiscriminada de autorizaciones a VTC, y ponga claramente que no pueden realizar servicios urbanos con un régimen sancionador claro que se cumpla". El siguiente está marcado para el 7 de mayo.

Preguntado al respecto, el vicepresidente y conseller ha manifestado el "máximo respeto por las movilizaciones" que protagonizan quienes "pugnan por dos modelos". "Nosotros trabajamos en una regulación que haga compatibles los dos modelos, siempre pensando en el mejor servicio para el ciudadano", ha asegurado. Respecto a la nueva normativa, Martínez Mus ha señalado que "no creo que tarde mucho, este mes de mayo tendremos novedades al respecto, tal y como se ha informado a las asociaciones de taxistas".