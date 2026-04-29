Más de 700 profesionales de la arquitectura técnica se darán cita en Alicante en Contart

La ciudad de Alicante reunirá los próximos 7 y 8 de mayo a más de 700 profesionales de la arquitectura técnica y la edificación con la celebración de la Convención Internacional del sector, Contart 2026. El escenario elegido es el Auditorio de la Diputación de Alicante. Bajo el título de "Los catalizadores del cambio", el encuentro internacional abordará los principales desafíos y transformaciones del sector, con especial atención a la problemática de la vivienda, la innovación tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad y el futuro de la profesión. El encuentro cuenta con un amplio programa que combina ponencias técnicas, mesas redondas y sesiones de debate.

“La Arquitectura Técnica está firmemente comprometida con la ciudadanía, destacando como elemento definidor la vocación de servicio. En esta nueva edición cuestiones como la crisis de la vivienda; la vinculación entre hogares y salud, la digitalización o la capacidad de adaptar nuestras ciudades a los retos climáticos serán los ejes en torno a los que girará el debate” ha explicado Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Para Cristina Bordera, presidenta del Colegio de la Arquitectura Técnica de Alicante, la convención "es mucho más que un congreso: es el punto de encuentro de todos los que compartimos la pasión por la Arquitectura Técnica. Es la ocasión perfecta para reivindicar nuestra profesión, impulsar su futuro y, sobre todo, disfrutar juntos de unos días de aprendizaje, intercambio de experiencias y crecimiento profesional. Vivimos la era de la tecnología y podemos hacerla nuestra, útil, asequible, e ilusionante a todos los niveles de nuestra carrera profesional”.

Carlos Álvarez será el encargado de abrir Conart en Alicante. / Foto cedida

Hacia la inteligencia artificial

La primera jornada, el 7 de mayo, comenzará con la conferencia inaugural a cargo de Carlos Álvarez Ramallo, con un análisis sobre la integración de la Inteligencia Artificial en el proceso constructivo. A continuación, se abordará la evolución de la profesión y sus responsabilidades, con la participación del Consejo General de la Arquitectura Técnica y Musaat.

Durante la mañana se presentará el Informe Vivienda 2026 y se celebrará una mesa redonda centrada en la problemática de la vivienda en España desde la perspectiva del sector de la edificación, con la participación de representantes institucionales, empresariales y financieros.

La sesión de la tarde versará sobre aspectos técnicos y de innovación, con ponencias sobre soluciones constructivas, normativa, gestión documental y nuevas tecnologías aplicadas a la edificación. La jornada concluirá con una mesa redonda dedicada a los catalizadores de la digitalización en el sector, en la que se analizarán las claves de la transformación tecnológica en la Arquitectura Técnica.

Por otra parte, la segunda jornada, se dedicará sesiones específicas a analizar la respuesta profesional ante fenómenos naturales extremos, además de sesiones técnicas centradas en soluciones constructivas, políticas de vivienda y patologías en la edificación y la presentación de publicaciones.

Los arquitectos técnicos, expertos en mantenimiento y patología, evaluarán protocolos para minimizar daños en las viviendas tras catástrofes. Entre las actividades previstas destaca la mesa redonda sobre Catástrofes Naturales, así como las sesiones de carácter técnico impartidas por la Universidad de Alicante o el IVE (Instituto Valenciano de la Edificación).

Cobntart está organizado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) con la colaboración del colegio alicantino (COATA) y el patrocinio de Musaat. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y la Comisión Nacional de la Construcción (CNC).