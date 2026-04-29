La alicantina Facephi se sitúa entre los 16 principales proveedores mundiales en prevención del fraude

La alicantina Facephi, especializada en verificación de identidad digital y prevención del fraude, ha sido reconocida por Everest Group en su informe top 50 de los principales proveedores para la luicha contra los delitos financieros y el cumplimiento normativo en 2026, una de las herramientas independientes más rigurosas del sector para evaluar proveedores tecnológicos en toda la cadena de valor del crimen financiero.

En particular, Facephi ha sido incluida entre los 16 primeros en la categoría de Prevención Avanzada del Fraude y Análisis de Comportamiento del informe, una distinción reservada a proveedores que implementan analítica de comportamiento, inteligencia de redes y detección de anomalías para combatir tipologías de fraude sofisticadas, incluyendo estafas, redes de mulas y manipulación multicanal.

Este reconocimiento, explican desde la empresa, refleja la evolución de Facephi hacia un proveedor de una plataforma integral de prevención del fraude y cumplimiento normativo para sectores regulados. La suite integrada de la compañía combina biometría multifactor, señales de comportamiento, scoring de riesgo adaptativo basado en IA/ML y monitorización de transacciones, permitiendo a las instituciones financieras detectar amenazas a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente sin comprometer la experiencia de usuario.

Instalacioes de la empresa Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

“Este reconocimiento de Everest Group confirma lo que nuestros clientes ya saben: Facephi ya no es solo un proveedor de KYC o verificación de identidad. Somos una plataforma global de prevención del crimen financiero, operando en la intersección entre identidad, comportamiento e inteligencia de riesgo”, afirma Javier Mira, CEO de Facephi.

Presencia internacional

La plataforma de Facephi presta servicio actualmente a instituciones reguladas en más de 30 países de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Asia y África, con despliegues activos que abordan amenazas como identidades sintéticas, toma de control de cuentas y redes de fraude organizado.

Facephi es una compañía tecnológica especializada en antifraude, protección de identidad digital y verificación. Combina multibiometría, señales de comportamiento, detección de mulas de dinero y orquestación en una plataforma end-to-end que reduce el fraude y la fricción, acelera la puesta en marcha en semanas y garantiza el cumplimiento normativo desde el primer día.