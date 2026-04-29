La alicantina Podoks ficha a David Moreno, cofundador de Hawkers, para impulsar su crecimiento internacional

Podoks, firma alicantina especializada en la fabricación de calcetines biomecánicos para el cuidado del pie, anuncia la incorporación de David Moreno, cofundador de la empresa ilicitana de gafas de sol Hawkers, con el objetivo de acelerar su expansión internacional y consolidar su posicionamiento como marca de referencia global en su categoría.

Moreno, reconocido por ser pieza clave en el crecimiento de Hawkers hasta convertirse en un referente global del modelo de la venta directa al consumidor final, se une al proyecto en un momento estratégico para la compañía, que ya cuenta con una base sólida de producto y validación y se prepara para escalar en mercados como Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

La llegada de David Moreno responde a la necesidad de Podoks de fortalecer su estrategia de marca, su narrativa y su capacidad de crecimiento. Su experiencia en la construcción de marcas digitales globales permitirá a la compañía simplificar su propuesta, afinar su posicionamiento y optimizar sus canales de adquisición.

Además, explican dese Podoks, su incorporación aporta una visión externa con criterio, capaz de alinear decisiones clave y acelerar hitos estratégicos, así como acceso a talento, inversores y oportunidades que facilitarán el proceso de expansión. Así, Podoks continúa atrayendo talento de primer nivel con la incorporación de David Moreno, tras sumar recientemente a José Manuel Calderón como socio estratégico.

David Moreno, en el centro, junto a los fundadores de Podoks, Fran Monzó y David Lucas. / INFORMACION

David Moreno es emprendedor, inversor y constructor de marcas. Tras su paso por Hawkers, ha centrado su actividad en el desarrollo de proyectos con visión de largo plazo y relevancia cultural, impulsando iniciativas como FU.BA (Future Bakery) y participando como inversor y asesor en compañías como PathWater.

Su motivación para unirse a Podoks radica en el potencial internacional de la marca, cuya evolución ha seguido de cerca durante los últimos tres años, así como en el equipo humano que hay detrás del proyecto.

Podoks se encuentra actualmente en plena expansión internacional, con foco prioritario en Estados Unidos y Latinoamérica. En sus dos primeros años de actividad, la compañía ha alcanzado más de 80.000 pares vendidos, ha superado los 30.000 clientes y ha generado una facturación de 1,5 millones de euros.

Entre sus hitos recientes destaca la incorporación del exjugador de la NBA José Manuel Calderón como socio estratégico, así como su presencia en el fútbol profesional con jugadores como Toni Martínez y Miguel Ángel Moyá Cuéllar. Además, la compañía tiene ya comprometido el 80 % de su actual ronda de inversión.

Las oficinas de Podos en Sant Joan d'Alacant. / ALEX DOMINGUEZ

La incorporación de David Moreno, explican las mismas fuetes, permitirá a Podoks transformar un producto sólido en una marca global, diferencial y escalable, sentando las bases para su consolidación internacional.

En palabras de David Moreno, “Podoks ya tiene lo más difícil hecho: un producto con market fit real que alivia dolores de miles de personas. Y luego llegas al equipo y flipas. Son buenísima gente, de los que se dejan la piel sin necesidad de que nadie los empuje, que se ayudan entre ellos y que encima te hacen reír por el camino. Esa mezcla es rarísima, y es exactamente la materia prima de las marcas que acaban dejando huella. Mi misión es acompañarlos al siguiente nivel sin que pierdan ni un gramo de lo que los hace especiales”.

Por su parte, David Lucas, CEO de Podoks, señala que “la incorporación de David Moreno es algo muy especial para nosotros. Más allá de su trayectoria construyendo Hawkers, David representa exactamente los valores y la cultura sobre los que llevamos años construyendo este proyecto".

Según sus palabras, "hablamos el mismo idioma. Comparte esa forma de entender el emprendimiento desde la pasión, ambición, compromiso y equipo. Tiene además una capacidad única: en una conversación es capaz de eliminar barreras y hacerte ver horizontes sin techo, donde todo empieza a parecer posible. Su llegada no solo nos hace mejores a nivel estratégico, sino que refuerza lo que somos y nos impulsa a pensar y ejecutar en grande en esta nueva etapa”.

Marca de referencia

El objetivo de Podoks a corto y medio plazo es convertirse en la marca de referencia en el cuidado del pie en deporte, trabajo y lifestyle. Para ello, la compañía continuará su expansión internacional con distribuidores y estructura propia, además de lanzar nuevos desarrollos enfocados a distintas disciplinas deportivas y al segmento lifestyle.

Con este movimiento, Podoks refuerza su ambición de construir una marca global capaz de conectar salud, rendimiento y cultura en una nueva categoría de mercado.