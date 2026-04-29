Digital Corner toma ventaja en el parking de Distrito Digital en el Puerto de Alicante tras quedar excluida su competidora

El concurso convocado por la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) para la gestión del parking del edificio de Distrito Digital en el Puerto ha dado un giro inesperado. Y es que la detección de un defecto en la oferta de la empresa sevillana ISP, al no incluir las tarifas máximas a aplicar a los usuarios, ha provocado su exclusión de la licitación. Tanto es así, que su única competidora, Digital Corner, concesionaria de Panoramis, se ha convertido ahora en la preadjudicataria.

SPTD decidió en su momento sacar a licitación la gestión del parking, situado en el muelle 5 y con 183 plazas, con la finalidad de rentabilizar las instalaciones, reduciendo además los gastos que le supone en la actualidad la gestión directa. Y todo a cambio de un canon de 116.160 euros anuales, que es la cantidad que tendrá que abonar la empresa elegida.

El edificio de Distrito igital en el muelle 5 del Puerto de Alicante. / Jose Navarro

Al concurso convocado a tal efecto concurrieron dos empresas. Por un lado, Digital Córner, la actual concesionaria de Panoramis, que ya regenta las 500 plazas de aparcamiento de este inmueble, y por otro el grupo sevillano ISP que, entre otros parkings de la capital andaluza, está explotando el de Sevilla Puerto.

Pues bien, una vez revisadas las propuestas de ambas empresas, la que recibió inicialmente una mayor puntuación fue la de ISP, compañía a la que se le requirió que aportase la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos de capacidad económica y técnica para adjudicarse la explotación. A partir de ahí, los técnicos valorarían si cumplía con lo requerido, procediendo a la adjudicación en caso de que todo estuviese correcto.

Insubsanable

Sin embargo, un defecto de forma que se considera insubsanable, al no incluir las tarifas máximas vinculantes a aplicar a los usuarios durante la vigencia de la concesión y la posible prórroga, ha provocado que Digital Corner haya tomado ventaja en el concurso. De hecho, ya se le ha requerido la documentación para que, si todo está correcto, pueda asumir finalmente la concesión el aparcamiento.

Según la información facilitada, el valor del contrato del aparcamiento situado en los bajos de Distrito Digital por cinco años de funcionamiento supera ligeramente el millón de euros, vinculado al pago del canon de 116.160 euros. En el concurso convocado, en cualquier caso, aparece también la opción de prorrogar la gestión, lo que elevaría el valor estimado del contrato por encima de los dos millones de euros.