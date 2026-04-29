La EUIPO establece que los herederos de Cambó no pueden apropiarse de la marca Casa Cambó

La Oficina de Protección Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), ubicada en Alicante, ha denegado a los herederos del político Francesc Cambó el derecho a registrar la marca Casa Cambó. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO (medio del mismo grupo de INFORMACIÓN), la sala de Justicia que ha estudiado el caso concluye que la marca fue solicitada por dichos herederos "de mala fe" y que el hecho de que uno de los solicitantes de la marca sea miembro de la familia y se llame Cambó de segundo apellido no altera esta conclusión.

El conflicto se originó a raíz de la venta del hotel Grand Hotel Central, sito en el edificio de Via Laietana número 30 y conocido como Casa Cambó. Tras producirse la compraventa, los vendedores, descendientes del que fuera fundador de la Liga Regionalista y ministro de Hacienda y de Fomento en distintas etapas, registraron en la Unión Europea la marca Casa Cambó.

En su resolución, la sala de justicia recuerda que la compraventa se refería tanto al negocio hotelero como al edificio o el dominio www.casacambo.com. Antes de dicha transacción, la marca Casa Cambó ni ninguna de sus variantes estaban registradas, y por tanto, ni compradores ni vendedores abordaron su utilización. Posteriormente a la operación, los descendientes de Cambó registraron la marca, cosa que les fue concedida en primera instancia. Este registro provocó las alegaciones ante la justicia europea de la parte compradora. La resolución establece también que los herederos de Cambó no respetaron el contrato de compraventa de los nombres de dominio del hotel, que permanecieron registrados a su nombre.

Por todo ello, la sala de apelaciones estima la nulidad de la marca, concluyendo que la marca Casa Cambó no estaba registrada antes de la venta y que "de conformidad con las prácticas comerciales honestas, el vendedor debería haber garantizado el uso pacífico de los activos transferidos, incluida la capacidad de designar el edificio como Casa Cambó y de utilizar los nombres de dominio sin interferencias". Esta utilización era imposible si la marca estaba registrada y es por ello que la justicia invalida ahora el registro de la misma.

De vivienda particular a una venta millonaria

Esta resolución judicial es el último capítulo de la historia del emblemático inmueble de la Via Laietana, donde vivió el político. Una de sus características arquitectónicas más destacadas es la biblioteca de las plantas superiores del inmueble. El peso de la marca y del apellido de Cambó alcanza el punto de que el restaurante situado en los bajos del inmueble lleva por nombre Can Bo.

Pau Guardans i Cambó, descendiente del político, era propietario del establecimiento a través de la cadena que él mismo fundó, Único Hotels. En 2021 decidió vender el inmueble por 93 millones de euros al fondo de inversión luxemburgués Schroder European Operating Hotels Fund I, de Schroders Capital Real Estate. El acuerdo firmado entonces establecía que Único Hotels seguiría gestionando el establecimiento, que contaba entonces con 146 habitaciones. El fondo luxemburgués sigue siendo el propietario del inmueble a día de hoy.

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Consultada por este diario, la cadena Único Hotels no ha querido hacer declaraciones más allá de expresar su respeto a las resoluciones judiciales.