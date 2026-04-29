La Generalitat, a la espera a pesar de que el pleno confirma las irregularidades de altas y bajas en la Cámara de Alicante

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha decidido esperar a que los acontecimientos en el caso de la nueva irregularidad que la Cámara de Alicante vive. Su presidente Carlos Baño omitió que había extinguido su empresa Plasticart Hispánica, que era la que le daba derecho a formar parte de la entidad, y con el cierre de la mercantil en 2023 se pierde la condición de miembro del pleno según la ley valenciana. Pero el empresario ni informó a su propio comité, ni a nadie de esta circunstancia. Lo ha hecho tras más de dos años.

La cláusula andaluza, que ha dado por buena por unanimidad el pleno, se trasladará a la Conselleria, quien esperará a tener el escrito para responder a su demanda de explicaciones informativas de acuerdo con el escrito remitido por el secretario general la semana pasada en la que informaba de la extinción de la empresa. Como institución tutelante, todas estas cuestiones deben ser informadas. Hasta ahora, la distancia y el cruce de escritos ha sido la pauta que ha marcado la toma de decisión.

La pasividad responde, según el Ejecutivo valenciano, a un respeto por los tiempos y la normativa; si bien este martes tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los hechos, la respuesta oficial ha vuelto a ser, esperar. Al comité de dirección ordinario que se ha celebrado en Alicante ha acudido el técnico que suele acudir a esta convocatoria, si bien la administración autonómica tenía la oportunidad de informarse sobre esta circunstancia a través de la directora general de Comercio, Maribel Sáez. La titular forma parte de los comités ejecutivos de todas las cámaras de la Comunidad Valenciana en representación del Consell. La legislación le da voz, pero no voto en estos organismos. En su lugar, la Conselleria de Comercio mantuvo la operativa de siempre.

La consellera Marián Cano asistió este martes a un acto empresarial en Madrid con el president Juanfran Pérez Llorca y, aunque reiteran que esperarán a la comunicación oficial, lo cierto es que el personal del departamento ha podido informar directamente sobre los argumentos y las decisiones.

Baño ha defendido lo que denominó como “puro tecnicismo”; a pesar de que fue el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, el que, sin entrar en nombres concretos, aseguró el pasado viernes que la ley “era muy clara” al respecto. El también presidente de la entidad valenciana aseguró que “si la empresa está extinguida, ya no estás” y trasladó la responsabilidad de la decisión a las “consideraciones que se hagan por parte del secretario general (de la Cámara de Alicante) y la administración tutelante las tendrá que aceptar o no y decidir". Para el responsable del órgano de coordinación de las cinco corporaciones existentes en la región, el caso “nos afecta por la parte que implica de reputación".

Carlos Baño, a su salida ayer de la Cámara tras el pleno. / Rafa Arjones

Contradicciones y prisas

Lo ocurrido en la Cámara alicantina vuelve a dejar en evidencia el propio comportamiento del empresario, pues si se diera por buena su argumentación, no tiene sentido que se acoja a una mera formalidad. Es más, el propio Baño fue el encargado el pasado 25 de septiembre, de informar en el pleno del cambio de representante por parte de la empresa Hobali, del sector turístico. La sustitución fue aceptada; pero no era la suya.

La formalidad es algo de lo que ha adolecido todo este proceso. Pues son las empresas, las que de acuerdo a la ley comunican cualquier cambio. En este caso, la extinción de la empresa no se comunicó. Tampoco la absorción y tampoco el cambio de representante.

El tecnicismo, además, se ha introducido a toda prisa en el pleno ordinario de abril. La convocatoria remitida el pasado 23 se ha visto alterada con un punto extra que se propuso el mismo lunes 27 y se señalaba que Carlos Baño daba cuenta del escrito presentado al secretario general sobre este tema.

Por lo demás, el órgano ha dado luz verde a actuaciones relativas con la octva edición de Feria Alicante Gastronómica en lo que respecta a la contratación de la agencia de medios y el hospedaje para los invitados.

En este sentido, la fase final de la legislatura se aborda sin su máxima representante, Gema Amor, quien estaba como representante de Carbamar. Esta es la mercantil que absorbió Plasticart y que, ahora, dos años y medio después, tiene como figura al propio Baño.

También ha salido adelante la licitación de nuevas acciones formativas y trámites relativos al proceso electoral que se encuentra en la fase final para recepción de candidaturas.

El siguiente pleno está previsto para el 26 mayo, según el calendario oficial que se aprueba durante el ejercicio anterior.