Kevin Warsh ultima su llegada a la Fed tras superar una prueba de fuego ante el Senado

El candidato de Trump para la presidencia de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, se encuentra cada vez más cerca de suceder a Jerome Powell en la cúspide de la política monetaria de EEUU. Warsh ha obtenido el visto bueno de uno de los órganos que se interponía en su camino de liderar la Fed, el Comité Bancario del Senado.

La votación ha salido adelante con el voto de los 13 senadores republicanos, mientras que el resto de miembros, 11 demócratas, ha rechazado la nominación. Gracias a este resultado, la candidatura pasa ahora a manos del Senado. Sin embargo, esta instancia se considera un mero trámite, puesto que el Partido Republicano cuenta con la mayoría en la cámara. De esta forma, y salvo sorpresa mayúscula, la próxima reunión de la Fed sucederá bajo la batuta de Warsh.

En cuanto a los detalles de la votación, que ni muchísimo menos ha sido unánime, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha criticado que la llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed será un "nuevo paso" para Donald Trump en "su intento ilegal de tomar el control de la Reserva Federal e impulsar artificialmente la economía".

El último baile de Powell

Precisamente este miércoles el gobernador saliente, Jerome Powell, se enfrenta a su última reunión de política monetaria al frente de la Reserva Federal. Tanto los analistas como el mercado esperan que el máximo supervisor no mueva los tipos del rango entre el 3,50% y el 3,75%, donde reposan desde el pasado mes de diciembre. Con todo, y pese a la amenaza sobre la inflación que representa la guerra de Irán, Powell y el resto de gobernadores no creen que existan indicios claros de que elevar el precio del dinero sirva de antídoto contra la inestabilidad económica.

Volviendo a Warsh, lo cierto es que su candidatura se embarró la pasada semana. Un senador republicano miembro del Comité Bancario, Thom Tillis, se negó a dar su voto a favor hasta que la Administración Trump cerrase la investigación emprendida contra Powell por supuestos sobrecostes en el presupuesto de la reforma del edificio de la Fed, lo que finalmente hizo, tal y como comunicó la Fiscal General del Distrito de Columbia —donde se encuentra Washington—, Jeanine Pirro.

Tras ello, Tillis confirmó que apoyaría a Warsh, al que considera "un candidato perfecto" para presidir la Fed. Sin embargo, había bloqueado su nombramiento como medio de presión para que retiraran los cargos contra Powell, con el fin de asegurar "que el Departamento de Justicia no estaba siendo empleado como un arma para amenazar la independencia de la Reserva Federal".

Una relación rota

La relación de Powell y Trump ha cambiado mucho desde que el actual presidente lo nominó para presidir la Fed en 2018. En aquel momento, en su discurso de nominación, Trump dijo de Powell que era "fuerte, comprometido e inteligente", y que pondría "al servicio del país su gran talento y experiencia al frente del banco central independiente de nuestra nación".

Ocho años después, su sintonía no podría ser peor. Trump ha descalificado, desautorizado e insultado en innumerables ocasiones a Powell por su negativa a cumplir su mayor deseo: bajar los tipos de interés. El presidente ha llegado a decir que el gobernador era "un inepto" y que "no podía esperar a que se marchase".

Es cierto que Powell tendrá que dejar la presidencia de la Fed, pero aún no está claro si se marchará por completo de la institución. Su mandato como gobernador —no presidente de la Junta— culmina en 2028, y pese a que ningún exmandatario lo ha hecho hasta la fecha, Powell podría quedarse en la junta que toma de decisiones sobre los tipos. Al ser preguntado sobre ello, mencionó que no se marcharía hasta que se cerrase la investigación contra él. En caso de que sucediera, como así terminó siendo, Powell afirmó que haría lo que creyese "mejor para la institución y la gente a la que servimos".