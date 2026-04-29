Este es el producto alicantino que los hermanos Roca han incluido en su última receta

No es que sea la hortaliza más simpática. De hecho, la mayoría suele comerla más por obligación que por devoción, pero en manos de los hermanos Roca puede convertirse en un auténtico manjar.

Los populares cocineros catalanes acaban de demostrarlo, una vez más, al elaborar una nueva receta con el brócoli procedente de las fincas de Agrícola Marvic, un productor de alimentos ecológicos de Cox, que el año asado fue uno de los seleccionados en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles.

De hecho, la iniciativa forma parte de la promoción de la nueva edición de estos galardones, con los que la entidad quiere reconocer aquellas iniciativas del sector primario que apuestan por la ecología.

La receta, en concreto, es un tallo de brócoli encurtido con cítricos, que supone todo un cambio de registro para esta hortaliza, que pasa a formar parte así del aperitivo.

Los hermanos Roca también han elaborado unas setas salteadas al jerez con ajoblanco de piñones y miel de pino, en las que emplean las conservas de setas á feira de Mare Monte (Pontevedra) y el aceite ecológico de Can Font (Girona), junto a una ensalada con tomate rosa de Barbastro de Productes Ecològics Santo Domingo (Baleares).

Completan la propuesta con un cabrito al horno con guiso de castañas y puré de calabaza con orejones, con cabrito lechal de Entrecabritos (Teruel), y cebollas rellenas con salsa de queso de pasto de montaña de La Lleldiría (Cantabria). Como parte final, presentan unas peras al cava con mermelada y nata montada al perfume de enebro, que combina la mermelada de peras, nueces y canela de Valle y Vega (Granada) con el cava Bruant 2022 de Alta Alella (Barcelona), así como un clafoutis elaborado con arándano fresco de Arándanos La Peña (Asturias). En paralelo, han elaborado notas de cata del vino Vd’O 2 de la bodega Vinyes d’Olivardots (Girona) y del cava de Alta Alella.

Los hermanos Roca. / INFORMACIÓN

Agrícola Marvic es una empresa familiar alicantina que combina tradición y modernización en la producción ecológica de brócoli. Con más de 60 empleados, destacan por sus certificaciones ambientales, automatización, reutilización de materiales y adquisición de 85 hectáreas de monte forestal como medida de compensación. También colaboran con universidades para proyectos de investigación aplicada.

Nueva edición

En la nueva edición de estos premios del BBVA podrán participar productores (tanto del ámbito de la agricultura, como de la ganadería o la pesca), elaboradores o transformadores de alimentos en general y de productos derivados, mayores de edad con actividad en España, ya sea a título individual o como empresa, siempre que acrediten prácticas sostenibles mediante certificaciones oficiales.

Cada candidato podrá presentar un único producto. Además, podrán concurrir participantes de ediciones anteriores, incluidos aquellos que ya hayan sido ganadores, siempre que presenten una propuesta distinta. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 3 de junio.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado compuesto por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA como oficina técnica experta. Los ganadores se darán a conocer previsiblemente en el mes de julio.

En su séptima edición, los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles incorporan este año una categoría especial dirigida a reconocer iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes.