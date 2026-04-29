El Puerto de Alicante da el pistoletazo de salida a la electrificación de su entramado ferroviario

Pistoletazo de salida para la modernización del entramado ferroviario del Puerto de Alicante. La Autoridad Portuaria ha iniciado los trámites para la redacción del proyecto de electrificación e implantación del ancho estándar en las vías, lo que permitirá la conexión con el Corredor Mediterráneo y la entrada y salida de mercancías a través de este importante eje de transporte. Una actuación estratégica para la que Puertos del Estado, en colaboración con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), tiene programada una inversión cercana a los cuatro millones de euros.

El Puerto de Alicante se está preparando para su conexión con el Corredor Mediterráneo y permitir que los trenes de mercancías que circulan por el mismo puedan penetrar en el recinto sin ningún tipo de problemas. En este sentido, y teniendo en cuenta que la actual red ferroviaria del interior de las instalaciones portuarias es de ancho ibérico, resulta imprescindible la implantación de un tercer hilo para dotar de ancho internacional a todo el tendido de vía, manteniendo al mismo tiempo la operatividad con los convoyes de ancho ibérico.

Un tren estacionado en el interior del Puerto de Alicante. / PUERTO ALICANTE

Adicionalmente, está prevista la electrificación de las vías interiores, garantizando la compatibilidad con la infraestructura gestionada por Adif, de manera que se reduzca el consumo de combustible y se mejore la eficiencia energética del transporte con origen y destino en el puerto.

Pues bien, con la finalidad de ejecutar los trabajos descritos, se acaba de poner en marcha la maquinaria para convertir este plan en realidad con la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto. Un proceso, el que se ha iniciado, que según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, deberá estar ejecutado en 2028, fecha para la que se espera la llegada del Corredor Mediterráneo a Alicante.

Un ferrocarril transitando desde una de las terminales de mercancías. / INFORMACION

La actuación, según la información facilitada, tendrá un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros por parte de Puertos del Estado en colaboración con Adif, que es la entidad con la que se vienen planificando los trabajos.

La electrificación y la adaptación de las vías al ancho estándar forman parte de un proyecto más ambicioso, como es la habilitación de la nueva estación intermodal del propio Puerto de Alicante. El objetivo principal es que pueda pasar a acoger trenes de hasta 750 metros de longitud frente a los actuales de 500 metros, lo que equivale a más de 50 contenedores de mercancías.

Redimensionamiento

En este sentido, se deberá afrontar un redimensionamiento de todos los espacios, de manera que tengan cabida de forma holgada los convoyes de mayores dimensiones, al tiempo que se puedan hacer acopios importantes de mercancías. También se tendrá que implantar maquinaria para el movimiento de los contenedores y algunas infraestructuras habitacionales. El objetivo, al igual que con la electrificación que ahora se impulsa, es que la nueva estación también pueda estar operativa de cara a 2028.

Y no se trata de una infraestructura menor, toda vez que la conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo está previsto que incremente de forma exponencial el tráfico ferroviario de mercancías. De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) calcula que se podrían alcanzar los siete millones anuales de toneladas en el horizonte de 2050, lo que supondría multiplicar por veinte el volumen actual.