Alerta agrícola en Alicante: detectada una plaga que deforma los limones

La clorosis nervial amarilla, un virus que amarillea las hojas de los limones y deforma sus frutos, ha sembrado la alarma entre los productores de la provincia de Alicante, tras ser detectado en siete parcelas de reciente plantación en la zona de la Vega Baja. Asaja responsabiliza de esta situación a las consellerias de Agricultura tanto de la Comunidad Valenciana como de Cataluña por falta de vigilancia, y exige controles urgentes tanto en el campo como en los viveros para impedir su expansión.

La presencia del patógeno, capaz de afectar a la mayoría de especies y variedades de cítricos, refuerza, según Asaja Alicante, la necesidad de intensificar la vigilancia, especialmente en el material vegetal. Aunque los síntomas más visibles se dan en limonero, también puede estar presente de forma asintomática en otros cítricos, lo que complica su control.

El secretario técnico de la organización, Ramón Espinosa, es contundente. Según sus palabras, “se han vendido plantones en 2024 y 2025 que ya estaban infectados, han sido portadores del virus. Esto es un fallo claro en el control y la supervisión”. Como ya ocurrió recientemente con el trips de Sudáfrica, añade, "el sistema vuelve a reaccionar tarde: sin prevención, sin anticipación, con carencias en sanidad vegetal y graves consecuencias para los agricultores”.

Hojas afectadas por el virus de la clorosis nervial amarilla. / INFORMACION

La organización agraria insiste en que el foco del problema está en la falta de control en viveros, por lo que exige a la Conselleria de Agricultura inspecciones inmediatas, contundentes y rigurosas en el material vegetal.

Asaja considera que se ha actuado tarde ante una amenaza que podría haberse contenido en origen, y exige que se depuren responsabilidades. “Si el virus entra en el campo es porque antes ha fallado el sistema de control”, señalan.

Desde la organización se indica que, una vez más, el agricultor es quien asume las consecuencias de errores ajenos. A los elevados costes de producción, la presión burocrática y la incertidumbre del sector, se suma ahora una nueva amenaza fitosanitaria.

“El agricultor ahora también tiene que hacer frente a un virus que, en parte, es consecuencia de una falta de control de la administración", lamenta José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante.

Coordinación

Aunque la conselleria ha planteado medidas como el arranque de parcelas afectadas y futuras indemnizaciones, Asaja insiste en que no es suficiente si no se actúa con rapidez y garantías, al tiempo que pide coordinación con las consellerias de Murcia y Andalucía, pues plantones infectados procedentes de Cataluña han llegado a todas las áreas citrícolas del país, de ahí la necesidad de que desde el departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura tomen cartas en el asunto y asuman sus responsabilidades.

“No pedimos alarmismo, pedimos anticipación, agilidad y seguridad jurídica. Y, sobre todo, que el agricultor no vuelva a pagar los errores del sistema”, subraya la organización.

Los síntomas de este virus son clorosis nervial en las hojas (amarilleo de las venas) y, en algunos casos, deformación del fruto y pérdida de calibre y calidad comercial, especialmente en limonero.