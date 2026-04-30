Resultados
Apple gana 71.675 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más
La empresa de la manzana divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones
EFE
Nueva York
El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 71.675 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17% más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17.
La empresa de la manzana mordida, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones de dólares, un 16 % más, con el segmento de productos como motor de ingresos, pero con un gran crecimiento en el de servicios.
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