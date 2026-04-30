Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora: Crimen Jesús TaviraCarlos Baño reelección CámaraOferta salarial EducaciónSede UACadáveres aguas Alicante1 de mayo: horario supermercadosAñade a INFORMACIÓN como fuente preferida
instagramlinkedin

Resultados

Apple gana 71.675 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más

La empresa de la manzana divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones

Archivo - Logo de Apple.

Archivo - Logo de Apple. / Sven Hoppe/dpa - Archivo

EFE

Nueva York

El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 71.675 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17% más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17.

La empresa de la manzana mordida, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones de dólares, un 16 % más, con el segmento de productos como motor de ingresos, pero con un gran crecimiento en el de servicios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents