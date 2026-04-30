Baño ata su reelección en la Cámara de Alicante gracias a los pactos para evitar las votaciones

Aunque en el pleno de la Cámara de Alicante es raro que se escuche alguna crítica -especialmente, desde que Carlos Baño la preside-, la docilidad que mostraron los representantes empresariales el pasado martes, probablemente, tenga mucho que ver con los pactos que se sucedieron la semana anterior y en los que se repartieron los asientos de cara al próximo mandato. Unas negociaciones que permitirán que, finalmente y tras la retirada de más de una docena de candidaturas, el próximo 2 de junio solo las empresas del sector de las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas deban acudir a las urnas para escoger a sus dos representantes.

El resto de los 40 miembros de este órgano que se escogen por elección -es decir, 38- han quedado automáticamente proclamados, toda vez que el número de candidatos y el de vacantes es el mismo. Así lo ha comunicado la propia Cámara a través del apartado que la ley le obliga a mantener en su web para garantizar la transparencia del proceso.

Una publicación que se realiza dos días después -aunque, en realidad, está fechada el 24 de abril, es decir, el pasado viernes- de que el pleno aceptara las explicaciones de Baño sobre la irregularidad que ha cometido al presidir la entidad durante los últimos dos años y medio por una empresa que ya no existe. Pese a que el Reglamento de Régimen Interno señala que este supuesto implica la baja como miembro del pleno y su cese en todos los cargos, los empresarios se han basado en un artículo de la ley andaluza de Cámaras de Comercio, que no tiene ningún valor en la Comunidad Valenciana, para hacer como si no hubiera pasado nada.

La proclamación de las candidaturas que garantiza a más de la mitad de los presentes en la reunión de este martes seguirá manteniendo su asiento en el próximo mandato de la entidad.

Lo cierto es que, durante algún tiempo, este ‘consenso’ fue la tónica en las elecciones camerales. Una tradición que se rompió tras la dimisión de Antonio Fernández Valenzuela y la convocatoria de las primeras elecciones que ganó el también desaparecido José Enrique Garrigós en 2010.

Más de un centenar

Desde entonces, lo habitual ha sido que gran parte de los grupos en que se divide el censo de la Cámara hayan decidido en las urnas a sus representantes. El mejor ejemplo fueron los últimos comicios, los de 2022, en los que llegaron a recibirse más de un centenar de candidaturas para un total de 40 vacantes, debido a la carrera que se estableció entre Baño y el entonces presidente de la entidad, Juan Riera.

Jesús Navarro, Carlos Baño, Jose Vicente Morata y Eva Miñano, en una reciente reunión en Alicante. / INFORMACIÓN

Sin embargo, en esta ocasión, la publicación de las candidaturas presentadas ya indicaba que las cosas iban a discurrir de forma diferente. Sólo se recibieron 54 solicitudes y en nueve de los 16 grupos y subgrupos en que se divide el censo cameral quedaron automáticamente proclamados sus representantes, al igualar la cifra de asientos que se eligen.

Varias de estas candidaturas estaban auspiciadas por el propio Carlos Baño, precisamente, con el objetivo de negociar a posteriori. Por ejemplo, en el grupo de Promoción Inmobiliaria y Construcción, Baño presentó a una de sus empresas -Pivo Riodel SL- y a otra afín, la de Jpc Urbanismo SL, que ahora se han retirado convenientemente para garantizar su asiento a la actual vocal del comité María José Rocamora -una de las que intervino en el pleno para defenderle-, a Llorca Group Hispania y a Gestaser Obras y Servicios SL, del presidente de la Federación de Obra Pública (Fopa), Javier Gisbert.

En el caso del grupo de Industria Extractiva y Energética ha aceptado hacerse a un lado Calcarimar, lo que permite la entrada directa de Juan Riera. En el apartado de Hoteles, alojamiento y otras actividades se han dado de baja las candidaturas de Aligastro Events -la empresa de organización de eventos de la pareja del presidente y exconsellera Gema Amor- y Seaward Suites, de La Vila. Gracias a esto se asegura su asiento el propio Carlos Baño, a través de Inversiones Carbamar, o el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, Luis Castillo (Hotel Alicante Siglo XVII).

Otro grupo significativo donde ha habido acuerdo es el que representa al comercio, donde se recibieron inicialmente 12 candidaturas para siete sillones. No hay que olvidar que Baño también es presidente de la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme) y que es, precisamente, por la gestión que esta organización realizó del bono comercio de la Diputación Provincial por lo que fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, por los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad.

El presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, con el secretario general de la institución, Andrés Sevila. / ALEX DOMINGUEZ

En este caso, los que han aceptado dar un paso al lado son las mercantiles ALC Energy, la cadena El Molí Pan y Café; R. Dominguez Seguridad Levante, Sakura Travel y Belén Puig Camarasa. Una retirada que garantiza la representación de Tescoma Retail España SL (propiedad de Carlos Baño), del expresidente de Cepyme Juanjo Sellés (Bardisa y CIA) o del vicepresidente de Facpyme, Vicente Armengol.

La contienda

Así las cosas, el único grupo en el que habrá que votar es el 9.2, que corresponde a las Actividades Profesionales, Científica y Técnicas, donde la mercantil Vives Consultores y Asesores, a la que pertenece Ignacio Ortiz, presidente de Caixaltea, ha osado desafiar a otros dos firmes defensores de Baño: el abogado Enrique Martín (Ibidem IP SLU) y el representante de la Federación de Autónomos Sociales (FAES CV), Diego Menor, que se presenta por su firma Consulting Management Services to Firms SL. El día de las elecciones será el próximo 2 de junio.

Junto a estos 40 vocales por elección -de los que debe salir obligatoriamente el presidente de la Cámara-, también forman parte del pleno los representantes de las 12 empresas con mayor aportación económica -entre ellas, Vectalia, Aguas de Alicante, Masymas, Grupo Marjal, Logisland (Seur) o el Sabadell-, y otros ocho que debe nombra la CEV, por los que se prevé que entrará, entre otros, su presidente, César Quintanilla, otro apoyo de Baño, aunque con motivo de esta última polémica por su presidencia irregular no ha salido públicamente a defenderle.

Por la cuota de las empresas de más aportación también se aseguran su presencia los dos vicepresidentes actuales, Jesús Navarro (Carmencita) y Eva Miñano, a través de la firma de riegos Hermisan.