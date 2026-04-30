La otra cara de la supresión del peaje de la circunvalación de Alicante: los trabajadores despedidos protestan por las bajas indemnizaciones

Protesta de los trabajadores de la antigua concesionaria de la segunda circunvalación de Alicante por las bajas indemnizaciones que la empresa pública SEITT ofrece para su despido. La mercantil, que depende del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y que absorbió a la concesionaria de la vía tras su quiebra, plantea únicamente 20 días por año trabajado, al alegar causas productivas y organizativas.

Una decisión con la que no están de acuerdo los afectados, ya que insisten en que la decisión de suprimir los peajes fue "política", por lo que ahora, según afirman, no se puede argumentar motivaciones económicas para rebajar la cantidad que les corresponde. Es más, según apuntan desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, la compañía se estaba financiando con los ingresos de los usuarios, lo que, según exponen, deja claro que la única razón fue la decisión del Gobierno.

Un desacuerdo que les ha llevado a concentrarse este jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante, para denunciar públicamente la situación en la que se encuentran. Una situación que, en muchos casos, se ha visto agravada por el hecho de que los trabajadores ya han consumido casi todo el paro al que tenían derecho, ya que anteriormente del ERE, SEITT ya los había incluido en un ERTE durante todo el tiempo que la supresión de los peajes fue temporal.

Un momento de la protesta convocada por CC OO. / INFORMACIÓN

Así, la realidad es que muchos de ellos se ven ahora en el paro, sin prestación y con una indemnización muy baja. Según explican desde CC OO, la justificación que dan desde la empresa para no elevar esa cantidad es que, al tratarse de una sociedad pública, está sometida al control de Patrimonio, que no les permitiría elevar esa cantidad. La empresa sí se ha abierto a algún tipo de compensación adicional en función del paro consumido.

"Si se argumenta el interés general para suprimir los peajes, no entendemos que ese mismo interés no justifique se que paguen indemnizaciones más elevadas", señalan desde CC OO.

Historia

La autopista de circunvalación de Alicante entró en funcionamiento en diciembre de 2007 con el objetivo de reducir la saturación que sufría a diario la A-70 a su paso por la capital de la provincia. La ganadora de la concesión fue la mercantil Ciralsa, una sociedad conjunta que formaron ACS, Abertis y GlobalvIa.

El problema fue que su inauguración, en diciembre de 2007, coincidió con el inicio de la crisis económica, lo que provocó que nunca se cumplieran las previsiones económicas con las que se construyó, al igual que ocurrió con la mayoría de autopistas de segunda generación que se pusieron en marcha en la misma época.

Así, apenas cinco años después de su apertura, la compañía solicitó el concurso de acreedores y en 2018 el entonces Ministerio de Fomento acabó recuperando la titularidad de la vía, que integró en la empresa pública Seitt.

En julio de 2024, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que se levantarían los peajes para realizar una prueba piloto y comprobar si esta medida contribuía a reducir la saturación que sufre la A-70. La medida se fue prorrogando hasta que en diciembre del año pasado el Consejo de Ministros aprobó su liberalización definitiva.