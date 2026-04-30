CCOO y UGT apuntalan la protección de derechos conquistados y reclaman nuevos en el Primero de Mayo en Alicante

"Proteger lo conquistado, ganar futuro". Con este lema, CCOO y UGT han presentado la convocatoria de la Manifestación del Primero de Mayo que saldrá este viernes a las 11:15 horas desde las escalinatas del Instituto Jorge Juan en Alicante, aunque la pancarta se arranque se ha adelantado ligeramente hasta la plaza de Luceros. Los sindicatos y trabajadores también saldrán en Elche, Alcoy y Elda en una tradicional movilización que combina tanto la celebración de "conquistas sociales" como la reivindicación de nuevos derechos.

Eva Calleja, secretaria general de CCOO-PV l’Alacantí – Les Marines junto a Yolanda Díaz, secretaria general de UGT-PV en la misma demarcación, han realizado un detallado repaso sobre el estado en el que se encuentran los derechos laborales y han coincidido en destacar dos aspectos. En primer lugar, su preocupación por el ataque hacia conquista laborales y feministas y la importancia de mantener activo ese "No a la guerra", por el impacto que tienen sobre la población y quebranto de los derechos humanos.

En un plano más local, Eva Calleja ha advertido de la precariedad ligada al sector servicios, especialmente derivada de las puestos laborales relacionados con el turismo, una industria a la que ha dado un sí, pero dentro de parámetros sostenibles. Por otra parte, se ha detenido en la necesidad de aprobar una nueva ley de prevención de salud laboral. La actual cumple 30 años y ha reclamado que la nueva norma "no vuelva a ser un compendio de carpetas, sino que se implante de manera real" . En este sentido, tanto CCOO como UGT han lamentado las muertes por accidentes laborales en referencia al reciente suceso que ocurrió en Benidorm, donde dos personas fallecieron tras caer de un andamio. "Las muertes, aunque han descendido, siguen siendo muchas", ha añadido.

Las secretarias generales de CCOO y UGT, Eva Calleja y Yolanda Díaz, han invitado a la ciudadanía a participar en la manifestación. / INFORMACIÓN

La secretaria general de UGT se ha sumado a esta petición,porque el punto de partida es que son "muertes evitables" y porque "existen nuevas realidades que deben ser recogidas". Inicialmente el proyecto de Salud Laboral incluirá tanto una perspectiva de género como la prevención en campos relacionados ante catátrofes naturales o el uso de la tecnología y la conexión digital en los empleos.

Fuerza laboral

"Ponemos muy en valor la regularización. Somos entidad colaboradora y recuerdo que, de manera gratuita, hemos puestos todos nuestros recursos a las personas que lo necesiten. No deja de ser la defensa de los derechos humanos de lo que estamos hablando. Las personas que trabajan en la economía sumergida, ni cotizan ni tributan y es difícil qu contribuyan al mantenimiento de los servicios públicos", ha reflexionado. Para Calleja, el actual proceso de regularización es una "manera de que aflore esa economía sumergida". La responsable sindical ha recordado la alta demanda que hay en sectores como agricultura, construcción e incluso en los servicios y ha reclamado que se haga en condiciones dignas, al tiempo que ha lamentado las proclamas de la derecha y ultraderecha por intentar unir lo que son derechos humanos con violencia y delincuencia.

Entre las preocupaciones, desde CCOO se ha recordado la "emergencia social que tenemos que taponar: la vivienda". "Vemos que se incrementa la problemática y como en Dénia, Benidorm o Alicante los alquileres se sitúan por encima de los 1.300 euros o las habitaciones superan los 700 euros". En este capítulo, ambas se han detenido en el caso de Les Naus. Calleja ha calificado de "verdadero insulto a la ciudadanía" la gestión que se ha hecho de estas viviendas de protección pública. Yolanda Díaz ha ido un paso más allá y ha comparado toda la polémica con "una telenovela de terror. Las VPP de Alicante son las viviendas del PP, no son para las clases trabajadoras. A continuación ha dado apuntes sobre la precariedad ligada a las enormes dificultades de la vivienda para la juventud.

Nuevas realidades

Otro de los temas centrales es el deterioro a los que se están viendo sometidos los ejes de la sociedad de bienestar. Por este motivo, ambas han asegurado que hay que salir a la calle y no dar por hecho conquistas como el aborto, que esperan y defienden que se proteja en la Constitución para que no ocurra como en Estados Unidos u otros países que han retrocedido en estas materias.

Los sindicatos y trabajadores de Servicios Sociales, Sanidad y Educación protagonizarán por este motivo las próximas movilizaciones. Desde UGT y CCOO han avanzado las jornadas de huelga previstas para los próximos días y que van desde el 4 de mayo en los comedores escolares. "Las ratios no se ven desde 2016 y no se han tomado medidas en atender los cuidados y también no se tiene en cuenta el aumento de las intolerancias", ha explicado Díaz

La siguiente será el 7 de mayo, cuya convocatoria es de ámbito nacional, en el campo de la Educación Infantil. Las escuelas también reivindican los ratios y los salarios y, por último, han recordado la recientemente anunciada del 11 de mayo de los profesores, a la que también se ha sumado la concertada.

En la actualidad, los sindicatos han recordado que mantienen viva la reivindicación de la joranda de 37,5 horas semanales y han llamado a la patronal a sentarse para empezar a negociar un nuevo acuerdo colectivo.También han puesto el foco en la necesidad de realizar un pacto social en referencia al denominado cuarto sector del cuidado y conciliación, implicando en este aspecto a la administración.