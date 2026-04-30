La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre pese al impacto de la guerra en Irán

La economía española mantuvo el pulso de crecimiento en el arranque de 2026, pese a un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, que se inició el 28 de febrero, y su impacto sobre la inflación desde febrero. Según el avance de la Contabilidad Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el producto interior bruto (PIB) creció un 0,6% en el primer trimestre respecto a los tres meses anteriores, impulsado por la fortaleza de la demanda interna.

En tasa interanual, la economía española incluso aceleró su ritmo de crecimiento hasta el 2,7%, una décima más que en el cuarto trimestre de 2025. Con este avance, España mantiene el liderazgo entre las principales economías de la zona euro.

Uno de los principales motores del crecimiento volvió a ser el consumo de los hogares, que registró un incremento trimestral del 0,6%. Esta evolución se apoyó especialmente en la solidez del mercado laboral, aunque el inicio del año estuvo condicionado por el nuevo 'shock' energético derivado del conflicto en Irán.

Según destaca el Ministerio de Econonomía, Empresa y Comercio, las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están contribuyendo a amortiguar el impacto de este encarecimiento energético sobre hogares y empresas. Para el departamento que dirige Carlos Cuerpo, este crecimiento interanual del 2,7% permite a España "mantener el liderazgo entre las principales economías de la zona del euro".

La inversión también mostró un comportamiento positivo. La formación bruta de capital fijo avanzó un 0,4% intertrimestral y un 5,6% interanual, con especial dinamismo en los productos de propiedad intelectual, que crecieron un 0,9% trimestral y un 6,8% interanual, y en los bienes de equipo, con avances del 0,5% y del 3,9%, respectivamente.

Por sectores, destacó el crecimiento de la construcción, que aumentó un 6,5% interanual, una evolución que lanza una señal positiva para los próximos trimestres. También sobresalió la aceleración de los servicios, que crecieron un 3,4% interanual, frente al 2,9% registrado en el trimestre anterior.

Mejora la productividad

Otro de los datos positivos del avance de la Contabilidad Nacional fue la evolución de la productividad. La productividad por hora trabajada creció un 1% trimestral, su mejor dato desde el arranque de 2025, y avanzó un 0,6% interanual.

Esta mejora consolida, según la lectura de los datos, un ciclo poco habitual en la economía española: aumento de la productividad al mismo tiempo que se mantiene una intensa creación de empleo. Un patrón que refleja la modernización del modelo de crecimiento económico y refuerza la resistencia de la actividad en un contexto internacional adverso.

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El Ministerio que dirige Carlos Cuerpo ha destacado además como "otro buen síntoma" de los datos de la Contabilidad Nacional el avance trimestral del 1% de la productividad por hora trabajada, "el mejor dato desde el arranque de 2025", y su crecimiento interanual, del 0,6%, "consolidando un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo".