Marián Cano ignora las irregularidades de Carlos Baño y se escuda en que el pleno de la Cámara de Alicante es "soberano"

A tenor de las palabras de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, en las Cortes, no parece que la Generalitat vaya a mover un dedo ante la situación irregular en la que Carlos Baño ha presidido la Cámara de Comercio de Alicante en los últimos dos años y medio. Es más, tampoco parece preocuparle que el pleno de la entidad haya utilizado como argumento la ley andaluza de Cámaras -es decir, una ley que no rige en la Comunidad Valenciana- para pasar por alto la situación y regularizarla de forma "exprés", pese a ser la responsable del departamento que debe tutelar y, por tanto, vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de estas corporaciones de derecho público.

Así lo ha dejado meridianamente claro la consellera durante la sesión de control de este jueves, ante las preguntas de la diputada alicantina de Compromís Aitana Más. "Lo que hacemos es respetar las decisiones del órgano soberano de la Cámara de Comercio y respetar la tarea que hacen los funcionarios de tutela de las Cámaras, que son los mismos que trabajaban en el gobierno del Botànic", es todo lo que ha dicho Cano en su intervención, más allá de poner el ventilador y tratar de desviar el tiro sacándose de la manga el supuesto aumento de subvenciones nominativas a las Cámaras en la época anterior.

Tras negarse a realizar valoraciones públicas en casi una semana, -desde que este diario reveló que Carlos Baño llevaba desde noviembre de 2023 presidiendo la Cámara de Alicante en nombre de una empresa que se había extinguido-, la responsable de Innovación no ha tenido más remedio que responder hoy a la pregunta lanzada por la diputada de Compromís.

"¿Qué le debe a Baño?"

Tras recordar que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón sigue como gerente en excedencia de la entidad, Aitana Más ha incidido en la financiación pública que iba a recibir la Cámara para su nueva sede. "Hablamos de una Cámara convertida en instrumento político contra el Botànic en los últimos años. Una entidad con una financiación pública más que discutible, que hace cuatro años que no audita por la Sindicatura de Comptes. Una entidad presidida por el señor Carlos Baño, investigado por fraude en subvenciones y falsedad en la gestión de ayudas públicas. Una entidad a la que le querían regalar 1,5 millones de euros para financiar una obra ilegal y que vía ley de simplificación administrativa ya se han encargado de que lo puedan cobrar a pesar de la infracción urbanística", ha atacado la dirigente nacionalista.

La diputada de Compromís Aitana Mas, durante su intervención en el pleno. / INFORMACIÓN

Ha sido a continuación cuando también ha hecho referencia a la peculiar forma que el pleno de la Cámara ha justificado su decisión de avalar la continuidad de Baño en la presidencia. "Es una entidad que pretende esquivar el reglamento valenciano acogiéndose a una norma andaluza para salvar a su presidente de un incumplimiento que le señalaba la puerta de salida", ha recalcado Mas, antes de preguntarse: "A Mazón le debe el lugar que hoy ocupa (en referencia a la llegada a la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca), pero, ¿qué le debe al señor Carlos Baño? ¿Por qué la Generalitat no toma cartas en el asunto?".

Aumento de subvenciones

En su respuesta, lejos de aprovechar para dar algún tipo de explicación o señalar las medidas que ha tomado o piensa tomar su departamento, Marián Cano ha obviado todas estas irregularidades y ha arrancado tratando de devolver con las subvenciones que recibieron las Cámaras con el anterior Ejecutivo autonómico.

"Señora Mas, nosotros apoyamos y apoyaremos a las Cámaras de Comercio, como no puede ser de otra manera. Son el instrumento para llegar a las pymes, como bien saben ustedes, porque durante el gobierno del Botànic, en el que ustedes estaban -con una directora general de Compromís que hoy ostenta responsabilidades en la Cámara de Comercio de Alcoy, que se les olvida-, ustedes multiplicaron por cuatro las ayudas nominativas a las Cámaras de Comercio, que se les olvida", ha apuntado. "Ahí no había amistad -ha ironizado, antes de continuar-, es más, de 2018 a 2019 las ayudas del Ivace, bajo la dirección de Júlia Company, de Compromís, actual secretaria general de la Cámara de Alcoy, las ayudas a las Cámaras de Comercio aumentaron en un 600 %. Ahí no había amistades".

Carlos Baño, a su salida del pleno de este mes de abril. / Rafa Arjones

Llegado a este punto es cuando se ha referido, sin nombrarlo, a la situación creada por Carlos Baño al incumplir su deber de comunicar la extinción de la empresa por la que entró a formar parte de la Cámara. Una comunicación que debió suponer su baja automática y la convocatoria de elecciones en el sector al que representaba, una situación que el pleno de la entidad regularizó de forma exprés y acogiéndose como argumento a la normativa andaluza, en lugar de la valenciana.

"Nosotros lo que hacemos es respetar las decisiones del órgano soberano de la Cámara de Comercio y respetar la tarea que hacen los funcionarios de tutela de las Cámaras, que son los mismos funcionarios que trabajaban en el gobierno del Botànic. Nosotros nunca haremos una injerencia, lo que hacemos es respetar las decisiones soberanas del órgano responsable de la Cámara de Comercio", ha concluido la consellera.