El Puerto de Alicante instalará nuevos sistemas de control fronterizo para reforzar la agilidad y la seguridad

El Puerto de Alicante instalará nuevos sistemas tecnológicos de control fronterizo con la finalidad de dotar de mayor agilidad a los procesos de acceso al espacio comunitario y reforzar al mismo tiempo la seguridad. La medida afectará, básicamente, a las conexiones de Argelia con el puerto, que el año pasado movieron a 192.386 pasajeros, lo que supone un incremento de casi el 40 % con relación al ejercicio anterior. Precisamente, una delegación del Gobierno de este país ha visitado las instalaciones portuarias, dentro de los contactos que se mantienen para seguir impulsando el tráfico de pasajeros y también el de mercancías.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha recibido este jueves la visita institucional del secretario de Estado, adjunto al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, encargado de la Comunidad Nacional en el Extranjero, Sofiane Chaib, acompañado por el embajador de Argelia en España, Abdelfetah Daghmoum, y de Djamal benkrourou, cónsul de Argelia en Alicante, en una jornada que, explican desde el propio puerto, refuerza los sólidos vínculos históricos, comerciales y humanos entre ambas orillas del Mediterráneo.

Los representantes argelinos con Luis Rodríguez visitando el paso fronterizo del puerto. / INFORMACION

La delegación ha sido recibida en la sede de la Autoridad Portuaria de Alicante por su presidente, Luis Rodríguez, donde han firmado en el Libro de Honor de la institución, en un gesto simbólico que pone en valor la estrecha relación entre el puerto alicantino y Argelia, consolidada a lo largo de décadas de cooperación y conectividad marítima.

Durante la visita, los representantes institucionales han recorrido las instalaciones de la terminal de ferry, punto estratégico desde el que operan las líneas marítimas que conectan de forma regular España con distintos puertos argelinos. En este contexto, han podido conocer de primera mano, y en primicia, los nuevos sistemas tecnológicos de control fronterizo Entry Exit System (EES) que están siendo habilitados. Financiados por la Unión Europea, su implantación permitirá agilizar y reforzar los procesos de acceso al espacio comunitario, mejorando la eficiencia y la seguridad en el tránsito de pasajeros.

Otro momento de la visita realizada a las istalaciones del puerto. / INFORMACION

Y todo en un contexto en el que el movimiento de pasajeros que utilizan las líneas entre Alicante y Argelia no para de crecer, como lo demuestran los 192.386 contabilizados el año pasado, tras un incremento del 39,8 %.

La jornada ha servido también para seguir trabajando en el impuso de las relaciones comerciales entre el Puerto de Alicante y Argelia. En los últimos meses, diversas delegaciones técnicas y comerciales de la Autoridad Portuaria, han visitado puertos argelinos con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades de tráfico de mercancías, especialmente en sectores estratégicos. Estas acciones comienzan ya a traducirse en resultados positivos, con un creciente interés por parte de operadores logísticos y empresariales, en reforzar las rutas existentes y explorar nuevas líneas de intercambio.

Socio prioritario

El presidente de la Autoridad Portuaria ha subrayado que “Argelia es un socio prioritario para el Puerto de Alicante, no solo por su proximidad geográfica, sino por los profundos lazos históricos y económicos que compartimos”. Según Rodríguez, “esta visita refuerza nuestro compromiso de seguir avanzando juntos en el desarrollo de conexiones más eficientes, seguras y sostenibles”.

Con esta visita, subraya el propio Rodríguez, el Puerto de Alicante reafirma su papel como infraestructura clave en las relaciones entre España y Argelia, así como su posicionamiento como plataforma logística de referencia en el Mediterráneo occidental.