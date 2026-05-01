Alcoy clama por el acceso a salario y vivienda digna en una jornada de lluvia

En un ambiente festivo, aunque marcado por la lluvia, los sindicatos UGT y CCOO en el País Valenciano han arrancado la manifestación de Alcoy. La secretaria de Ocupación en UGT en La Montaña y Vega Baja, Leticia Pascual, y el secretario general de CCOO de las comarcas centrales, Raúl Alcocer, se han encargado de leer las reinvidicaciones en el centro de la ciudad. Al igual que ha ocurrido en Alicante, Elda-Petrer y Elche, los responsables sindicales han realizado una llamada a la defensa de los salarios y la vivienda digna.

Además, han hecho un llamamiento a la unidad de los partidos de izquierdas con el objetivo de que responsondan de manera conjunta a la ultraderecha que se organiza internacionalmente y ataca derechos fundamentales. Alcocer, de hecho, ha señalado hacia el gobierno de la Generalitat Valenciana en este sentido, quien debe hacer una defensa de la sociedad de bienestar.

Las imágenes de la manifestación del 1 de Mayo en Alcoy / Juani Ruz

Por su parte, Pascual ha destacado la importancia de la seguridad y salud laboral y de acabar con la precaridad laboral, unas demandas que han estado amparadas por el lema general: "Drets. No trinxeres. Salaris, habitatge y democràcia". Para acabar, el responsable de CCOO ha exigido a las instituciones que "paren de maltratarnos y atacar nuestra lengua".

También es el momento de exigir, un "No a la guerra" que ha sonado en todas las movilizaciones y, donde, un año pasado se han exhibido pancartas y banderas en defensa de Palestina y de condena al genocidio de Gaza.