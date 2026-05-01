Día del Trabajador
Alcoy clama por el acceso a salario y vivienda digna en una jornada de lluvia
En el norte de la provincia alicantina, Alcoy ha sido el escenario de la manifestación del 1 de Mayo. UGT y CCOO han abierto una marcha por el centro de la ciudad con la pancarta "Drets, no trinxeres
En un ambiente festivo, aunque marcado por la lluvia, los sindicatos UGT y CCOO en el País Valenciano han arrancado la manifestación de Alcoy. La secretaria de Ocupación en UGT en La Montaña y Vega Baja, Leticia Pascual, y el secretario general de CCOO de las comarcas centrales, Raúl Alcocer, se han encargado de leer las reinvidicaciones en el centro de la ciudad. Al igual que ha ocurrido en Alicante, Elda-Petrer y Elche, los responsables sindicales han realizado una llamada a la defensa de los salarios y la vivienda digna.
Además, han hecho un llamamiento a la unidad de los partidos de izquierdas con el objetivo de que responsondan de manera conjunta a la ultraderecha que se organiza internacionalmente y ataca derechos fundamentales. Alcocer, de hecho, ha señalado hacia el gobierno de la Generalitat Valenciana en este sentido, quien debe hacer una defensa de la sociedad de bienestar.
Por su parte, Pascual ha destacado la importancia de la seguridad y salud laboral y de acabar con la precaridad laboral, unas demandas que han estado amparadas por el lema general: "Drets. No trinxeres. Salaris, habitatge y democràcia". Para acabar, el responsable de CCOO ha exigido a las instituciones que "paren de maltratarnos y atacar nuestra lengua".
También es el momento de exigir, un "No a la guerra" que ha sonado en todas las movilizaciones y, donde, un año pasado se han exhibido pancartas y banderas en defensa de Palestina y de condena al genocidio de Gaza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Once buques de varios países que participan en un ejercicio de guerra de minas atracarán tres días en Alicante
- La ruta de senderismo ideal para el Día de la Madre en Alicante: corta, llana, con vistas a un río (y hasta con culebras de agua)
- Jesús Tavira fue asesinado en Alicante con más de una docena de puñaladas, varias de ellas por la espalda
- Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros
- Educación asegura que trabaja en una oferta salarial para los profesores con tal de frenar la inminente huelga
- Encuentran tres cadáveres, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca
- Sanidad retira del mercado una crema depilatoria de Deliplus
- Cuarto detenido en Alicante por la muerte a puñaladas de Jesús Tavira, hallado enterrado en una casa de El Bacarot