El ejemplo de Sant Joan para combatir la pobreza energética estructural

La rehabilitación de edificios y entornos urbanos no es una cuestión meramente estética, como algunos puedan pensar. Es, sobre todo, una decisión de inteligencia económica, que contribuye a reducir numerosos costes privados y públicos, como la factura energética de sus residentes, el gasto en salud derivado de unas malas condiciones ambientales o el precio que suponen los servicios sociales derivados de la pérdida de autonomía de los mayores, debido a problemas como la falta de accesibilidad.

Así lo recogen el grupo de expertos en el sector inmobiliario del III Foro Mediterráneo, la iniciativa de Prensa Ibérica con la que el grupo editorial quiere contribuir al desarrollo económico y social de esta región española. Un grupo que lidera la catedrática de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull y que, en esta ocasión, ha querido centrar sus análisis en las oportunidades que ofrece la regeneración de entornos urbanos, mostrando varios casos de éxito de la provincia de Alicante.

Tras el primer episodio dedicado al barrio de San Antón, en Elche, el segundo capítulo del informe que elaboran se centra en cómo los ayuntamientos pueden aprovechar los fondos europeos para renovar sectores enteros del municipio, con la condición de mejorar su eficiencia energética, gracias a lo que se ha denominado «Renovation Wave» impulsada desde Bruselas. Una ola que el consistorio de Sant Joan d’Alacant ha sabido coger a tiempo, a través de su empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa) para traer al siglo XXI dos zonas que presentaban claros signos de obsolescencia en sus inmuebles y sus espacios públicos, como son el barrio de Navarregui y la urbanización Niza.

El equipo de expertos del sector inmobiliario del Foro Mediterrénao. / INFORMACIÓN

Dos zonas con edificios construidos a finales de los años 60 y principios de los 70 con problemas de vulnerabilidad energética, en los que sus residentes, en su mayoría población envejecida con rentas contenidas, se enfrentaban a viviendas con sobrecalentamiento en verano y pérdidas de calor masivas en el invierno, lo que generaba una situación de pobreza energética estructural.

Un proyecto en el que destaca la estructura de gobernanza pública -con el ayuntamiento como promotor y Pycsa como agente rehabilitador- y las soluciones técnicas aplicadas en una iniciativa que contempla la rehabilitación de 22 edificios y 307 viviendas, que abarcan una superficie de 32.235 metros cuadrados.

En este proyecto, la rehabilitación se realiza sobre el edificio existente (sin demolición, como ocurría en San Antón) y con los residentes ‘in situ’, lo que genera un esfuerzo importante de gestión, según apunta el documento de los expertos. Esfuerzo por lo que respecta a la intervención en los propios inmuebles, como a la planificación del proceso con los vecinos.

Gestión centralizada

A diferencia de otros proyectos, donde cada comunidad de vecinos debe buscar su propia constructora y gestoría, en este caso, es el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, a través de su empresa pública, quien asume todo el riesgo y la gestión. Esto es novedoso porque centraliza la rehabilitación de todos los edificios bajo un solo mando técnico y administrativo, tomando la responsabilidad del diseño y de la financiación inicial del proyecto. La gestión centralizada del proyecto evita, además, que los vecinos tengan que adelantar fondos o a enfrentarse a la compleja burocracia de su gestión, por ellos mismos.

Toda la intervención se encuentra integrada en la vida social a través de la creación de una oficina física, localizada en el propio barrio, para el acompañamiento y la atención a las dudas de los residentes, así como para hacer llegar de primera mano la información del proyecto, lo que asegura que las decisiones de intervención no sean percibidas como una imposición externa, sino como un proceso participativo, señala el informe.

Las soluciones constructivas que aplican también forman una combinación tecnológica novedosa. Por un lado, utilizan el corcho proyectado como acabado en los patios interiores, mientras que en las fachadas se utiliza un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) compuestos de materiales ecológicos y renovables que consiguen una corrección térmica adicional y una alta resistencia a la intemperie, especialmente apreciado en climas costeros, y que aporta una textura y acabado estético distinto al del mortero tradicional.

Trabajos realizados en el barrio de Navarregui. / PYCSA

En segundo lugar, para la rehabilitación de las cubiertas se utiliza la Losa Filtrón, que permite la combinación del pavimento (hormigón poroso) con el aislamiento térmico (poliestireno extruido), lo que interactúa bien con las fases de lluvia intensa, evitando charcos y protegiendo las viviendas superiores de filtraciones y del calor extremo, simultáneamente, creando cubiertas de alta eficiencia. Además, se ha aprovechado para sustituir todos los componentes con amianto.

Adicionalmente, se utilizan aparatos de aerotermia para el agua caliente sanitaria, con lo que se consigue un efecto adicional de mejora de la eficiencia energética, pero también contribuye a mejorar la salud de los residentes en el barrio sometido a intervención.

Otra cuestión novedosa es la recopilación de los detalles técnicos en un Libro del Edificio Existente, que está digitalizado, y que, además de aportar la información necesaria para el mantenimiento o cualquiera intervención posterior, obliga a las comunidades a seguir intervenciones de mantenimiento que antes no existían en edificios de los años 70.

La regeneración del espacio público vinculada al edificio es otra de las particularidades de este proyecto en Niza-Navarregui. Siguiendo el interés público, parte de los esfuerzos se destinan a llevar a cabo una rehabilitación urbana integral, actuando sobre los espacios comunes entre los edificios en rehabilitación, con el fin de crear un ‘efecto barrio’ completo.

La financiación

El coste de la intervención supera los 7,5 millones de euros. La financiación es pública y mayoritariamente externa, proveniente de los fondos europeos NextGeneration de la EU y canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio) y gestionados por la Generalitat Valenciana (GVANext) en el subprograma de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada. La inversión total cubrirá la obra en los edificios y la regeneración del espacio público circundante.

El modelo financiero es una de las particularidades más innovadoras de este proyecto. Por un lado, las subvenciones europeas (la mayor parte del coste) cubren el grueso de la inversión de forma proporcional al ahorro energético conseguido. De hecho, la condición para obtener fondos de la UE es que se reduzca en más del 30 % el consumo de energía primaria no renovable, pero si se demuestra un ahorro energético superior al 60%, la subvención puede cubrir hasta el 80% del coste o incluso el 100%, en casos de vulnerabilidad.

De esta forma, la parte que debe abonar el vecino se calcula restando la subvención máxima permitida según el ahorro alcanzado, lo que es un gran incentivo para hacer la mejor renovación energética posible.

En el montaje se aprecia el antes y el después en el barrio de Navarregui. / PYCSA

La acción municipal del Ayuntamiento de San Joan d’Alacant es el ser impulsor y gestor de la propuesta, financiando el gasto del espacio público y los costes de gestión de la Oficina de Rehabilitación. Esta última es una figura que actúa de elemento de proximidad, pero también facilita la coordinación de la obra y la relación con los vecinos.

El resto de los fondos no subvencionados, es cubierto mediante aportaciones de los propietarios privados, y existe una estructura de ayudas para aquellos más vulnerables (como compromiso social de la institución) y que encuentran imposible asumir un pago de esta naturaleza.

El inicio de este tipo de proyectos es posible porque el Ayuntamiento recibe la subvención directamente lo que le permite planificar técnica y económicamente las obras. Esto significa que elimina el riesgo financiero para las familias, y facilita que las ayudas lleguen a todos los hogares, independientemente de su nivel de ingresos.

Conclusiones

Según los expertos del Foro Mediterráneo, el efecto de los fondos europeos en España ha sido disruptivo, con un modelo en el que la rehabilitación de viviendas no se percibe como una responsabilidad individual del propietario, sino como una estrategia de Estado para combatir la precariedad energética, a la vez que se moderniza el parque inmobiliario. A diferencia del enfoque de otros países europeos (más basados en impulsar el desarrollo de objetivos administrativos, financieros o tecnológicos), la solución española ante de la exigencia europea de «descarbonizar» las ciudades es el incentivo a la realización de proyectos pioneros que tengan fuertes externalidades positivas sociales, con la protección del ‘vecino vulnerable’ a la hora de diseñar la intervención integral.

Esta idea ha sido validada por las instituciones europeas porque cumple estrictamente con los indicadores de rendimiento energético, pero también de sostenibilidad social que exige la UE, y los proyectos puestos en marcha, como el de Sant Joan d’Alacant visto aquí o el de Elche, así lo prueban, en su opinión.

La evolución de la urbanización Niza. / PYCSA

Estas primeras intervenciones de rehabilitación funcionan como proyectos faro porque activan tres elementos que sirven de empuje para acciones posteriores y muestran que la intervención no es una temeridad, sino una ventaja competitiva y social: la demostración de que los efectos son reales; un efecto de desbloqueo psicológico, que muestran a la comunidad que el cambio es beneficioso y seguro, y la apertura de los mercados, creando demanda para soluciones arriesgadas que antes no existía.

El desbloqueo de las iniciativas a la rehabilitación tiene un fuerte beneficio añadido para la región (y el país), que es disminuir la necesidad de importar petróleo y aumentar la independencia energética, protegiendo a los ciudadanos (y a la economía en su conjunto) de la volatilidad de los precios energéticos, beneficiando la balanza exterior, reduciendo la polución y mejorando la salud de la población, entre otros muchos efectos positivos. La inversión masiva en rehabilitación incentiva la creación de empleo cualificado y promueve la innovación en el sector de la construcción, orientándolo hacia modelos de economía circular y digitalización y asegurando que la recuperación económica sea, al mismo tiempo, una modernización del tejido productivo nacional.