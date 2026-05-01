Día del Trabajador
Elda y Petrer se suman a las reivindicaciones del Primero de Mayo
La vivvienda y los derechos sociales protagonizan la marcha que atraviesa la comarca y que vuelve a visibilizar la defensa de la sanidad pública
Otro de los puntos de movilización en la provincia ha estado en el Vinalopó. En concreto, los sindicatos se unen en Elda y Petrer para realizar de forma conjunta la manifestación del Primero de Mayo. Con el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, decenas de personas han salido a la calle y protagonizar una reivindicaciones de derechos laborales y sociales.
Los respresentantes sindicales de UGT y CCOO han encabezado la pancarta principal. El recorrido ha transcurrido con normalidad y ha arrancado en la avenida Reina Sofía de Petrer y ha finalizado en la plaza Castelar de Elda con la lectura de un manifiesto. La movilización ha contado con la presencia de miembros la corporación municipal de Elda y Petrer, representado por concejales del PSOE, Esquerra Unida y Elda para Todas,. También ha participado la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda y Villena.
Otro año mas se ha realizado el homenaje a los trabajadores represaliados durante el franquismo, con una parada en la calle Antonino Vera en recuerdo del sindicalista eldense José Sánchez Barragán, detenido el 1 de mayo de 1968.
Alicante, Elche y Alcoy son las otras tres poblaciones de la provincia de Alicante que han participado en esta jornada festiva del Primero de Mayo.
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