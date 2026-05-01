Centenares de trabajadores reclaman más derechos ante el temor de nuevos recortes
CCOO y UGT agitan las banderas de vivienda, servicios y trabajo digno en la semana previa a las huelgas de la educación
Pancartas, banderolas y ambiente festivo. Así ha arrancado este viernes la manifestación del 1 de Mayo en Alicante. UGT y CCOO han abierto una movilización que ha contado con el apoyo de partidos políticos progresistas, con el ministro Óscar Puente, como invitado estrella, y diferentes asociaciones y colectivos cívicos.
Eva Calleja, secretaria general de CCOO en l'Alacantí y Les Marines, ha reivindicado la defensa de los derechos laborales y, sobre todo, han realizado uan defensa cerrada del acceso a la vivienda digana en un momento en el que los alquileres están por encima de las posibilidades de los trabajadores.
Por su parte, la secretaria general de UGT en l' Alacantí y Les Marines, Yolanda Díaz, se ha sumado a las reivindicaciones y ha añadido la importancia de los procesos de regularización, por dignidad humana, y porque se trata de visibilizar una realidad laboral.
(Noticia en elaboración)
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