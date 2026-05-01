El Sabadell vende TSB al Santander en 3.300 millones y logra 300 millones en plusvalías

El Banco Sabadell ha cerrado la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander en 3.300 millones de euros, lo que le permitirá anotarse una plusvalía de unos 300 millones de euros y repartir a sus accionistas un dividendo extraordinario de 50 céntimos el próximo 29 de mayo.

Según han explicado las dos partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes, la transacción anunciada a principios de julio de 2025 culmina ahora, tras recibir todas las autorizaciones pertinentes de los organismos supervisores y reguladores.

La operación le reportará al Sabadell un importe en efectivo de 2.863 millones de libras (unos 3.300 millones de euros), aunque el Santander solo tendrá que abonar los 2.650 millones de libras, unos 3.050 millones de euros, acordados como precio de compra, lo que implica 1,5 veces el valor en libros de TSB. A este importe, según lo pactado, se le añade el valor neto generado por TSB hasta el cierre de la operación, que ha alcanzado los 213 millones de libras, unos 242 millones de euros.

De este modo, la operación genera al Banco Sabadell más de 400 puntos básicos de capital y una plusvalía "ligeramente superior" a 300 millones de euros, lo que permitirá repartir entre sus accionistas el próximo 29 de mayo un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos de euro.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha destacado en un comunicado que se trata de "una gran operación, que es atractiva para todas las partes" y ha subrayado que se ha producido "en un momento oportuno, permitiendo abonar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción y enfocar la estrategia del banco en España".

Por su parte, el hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo sucesor de González-Bueno al frente del Sabadell, Marc Armengol, ha considerado que TSB es hoy una historia de éxito en el Reino Unido gracias al excelente trabajo desarrollado por todo el equipo en los últimos años.

En su día, la presidenta del Santander, Ana Botín, explicó que la compra era un paso más en la apuesta del grupo por el Reino Unido y "una oportunidad atractiva" desde un punto de vista financiero. La adquisición refuerza la posición en Reino Unido del Santander, que integra TSB en Santander UK, lo que le convierte en el tercer banco del país por saldos de cuentas corrientes de clientes particulares y el cuarto por hipotecas. En conjunto, ambos bancos darán servicio a cerca de 28 millones de clientes particulares y empresas en todo el país.

El Santander espera que la operación genere un retorno sobre el capital invertido superior al 20%, en parte porque calcula que las sinergias de costes serán de al menos 400 millones de libras o el 13% de la base de costes de la entidad resultante. Para ello, Santander prevé que los costes de restructuración antes de impuestos en 2026 y 2027 asciendan a 520 millones de libras.

El consejo de administración del Sabadell dio por buena la oferta del Santander, que se impuso a la de Barclays, otro de los interesados por TSB, en plena opa del BBVA, lo que le obligó a reunir en agosto a su junta de accionistas para aprobar la operación.

En ese mismo encuentro y gracias a la creación de valor que generaba la venta de TSB al Santander, el Sabadell propuso el pago del dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos de euro por acción, equivalentes a aproximadamente 2.500 millones de euros.