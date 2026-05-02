La unión de cuatro familias que hizo crecer Antiu Xixona

Antes de convertirse en una de las grandes compañías del sector turronero, Antiu Xixona fue una historia de oficio familiar, viajes comerciales y venta directa. Sus orígenes se remontan a 1863, cuando Vicente Sanchis Monerris y María Teresa Mira Brotóns elaboraban turrón de forma artesanal en Jijona y lo llevaban hasta Barcelona para venderlo durante la campaña navideña. Aquella actividad, nacida en torno a la almendra, la miel y el trabajo manual, fue el primer paso de una trayectoria empresarial que acabaría creciendo mucho más allá de la ciudad que le dio nombre.

Aquellos primeros desplazamientos marcaron una forma de hacer empresa: producir en Jijona, salir al encuentro del cliente y volver con la experiencia necesaria para crecer. En los años ochenta y noventa del siglo XIX, varios hijos del matrimonio Sanchis Mira instalaron sus «parás» navideñas en distintos portales de Barcelona. Dos de ellos, Vicente y Rafael Sanchis Mira, fueron más lejos y viajaron a Cuba con unos 1.000 kilos de turrón para venderlos en las calles de La Habana, cuando la isla todavía formaba parte de la Corona española.

De Jijona a La Habana

La aventura americana no fue un episodio aislado. Vicente Sanchis Mira mantuvo durante años la ruta entre Jijona, Barcelona y La Habana. Incluso después de casarse, en 1888, con Brígida Coloma Morales, siguió viajando cada septiembre a Cuba. En 1902, su hijo mayor, Demetrio, de solo 12 años, lo acompañó en el viaje transatlántico para empezar a conocer el negocio y a sus clientes.

Imagen de la fábrica de Antiu Xixona, principios siglo XX. / INFORMACIÓN

Mientras unos miembros de la familia se ocupaban de las ventas, otros permanecían en Jijona al frente de la fábrica, atentos a la compra y selección de materias primas. La almendra y la miel no eran simples ingredientes, sino la base de un producto cuya calidad dependía tanto del origen como de la mano experta que lo trabajaba.

El 4 de mayo de 1932 se constituyó oficialmente «Vicente Sanchis Mira e Hijos, S.L.», con domicilio social en Jijona y sucursal en Barcelona. Eran socios a partes iguales el padre, Vicente Sanchis Mira, y sus hijos Demetrio, Vicente, Rafael, Ismael y José.

A partir de 1933, la empresa incrementó sus ventas en Cataluña y también sus exportaciones a Cuba y Estados Unidos. En 1935 adquirió un local en la Rambla de Cataluña, llamado «El Turia», destinado a la venta de turrones al detalle y al por mayor durante la Navidad, y a la venta de helados en verano. Antes de la Guerra Civil, la compañía llegó a vender alrededor de 200.000 kilos, una cifra muy relevante para la época.

Antiu Xixona / INFORMACIÓN

Tras la contienda, y pese a la escasez de materias primas, la actividad se reanudó. La marca Antiu Xixona empezó entonces a ganar fuerza en el mercado catalán y en el hispanoamericano. El turrón dejaba de ser solo un producto estacional vendido en puestos familiares para convertirse en una industria con marca, red comercial y capacidad para mirar más allá del mercado local.

Cuatro familias para construir un grupo

La Antiu Xixona actual no se explica solo por la familia Sanchis Mira. En 1966 se produjo un movimiento decisivo: Roberto Soler, padre del actual presidente del grupo, César Soler, lideró la fusión de la cuatro compañías turroneras que dieron forma al actual grupo Sanchis Mira. A la familia Sanchis Mira se sumaron la familia Galiana, vinculada a La Fama; la familia Monerris; y la familia Sala Miquel.

La fusión con el grupo La Fama permitió aumentar la producción y situar a la compañía en el primer lugar entre las firmas exportadoras del sector turronero y entre las tres primeras en el ranking de ventas del mercado nacional. Aquel proceso supuso la integración de varias maneras de entender el turrón, todas nacidas en Jijona, acelerando la modernización de los procesos más artesanales.

La familia Galiana había iniciado su actividad en 1882, con Antonia Galiana García y Teresa Miralles Picó, dedicados a la fabricación y venta de turrones, principalmente en la Ribera valenciana. Durante la Primera Guerra Mundial, sus hijos exploraron nuevos mercados: Antonio marchó a Montevideo, mientras Luis probó fortuna en Buenos Aires. En Jijona, la demanda también crecía. En 1915 se construyó una nueva fábrica en la calle Carlos Regino Soler y, en 1919, se constituyó la primera sociedad familiar.

Sus 18 líneas de producción fabrican más de 80 variedades bajo marcas como Antiu Xixona, La Fama y Sanchis Mira. / INFORMACIÓN

La rama Monerris procedía de un obrador casi doméstico situado en la calle Loreto de Jijona. Allí, Juan Antonio Ramos Picó y María Llinares Coloma elaboraban turrón con medios propios del siglo XIX. En los años veinte incorporaron al negocio a sus sobrinos José Antonio y Asunción Monerris Llinares. La nueva fábrica, construida en 1932, permitió multiplicar la producción y distribuir a tiendas y almacenes de toda España. En 1933 nació «Sobrinos de Juan Antonio Ramos Picó, S.L.», una de las piezas que acabarían formando el Grupo La Fama.

La familia Sala Miquel representa otra de las rutas clásicas del turrón jijonenco. Francisco Sala Segura era hortelano y, cuando el otoño paralizaba la actividad agrícola, fabricaba su propio turrón y viajaba a Madrid para venderlo en la Plaza Mayor. Sus hijos Manuel y Francisco continuaron el oficio. En 1928, Francisco Sala Miquel abrió una fábrica de nueva planta en la actual calle Marcelo Mira y, en 1935, aquella industria ya producía unas 100 toneladas.

De la reorganización al chocolate

La evolución posterior de Sanchis Mira combinó crecimiento, reorganización y adaptación al mercado. En 1989, la sociedad se transformó en sociedad anónima. En abril de 1996, Sanchis Mira absorbió varias sociedades vinculadas, entre ellas La Fama Dalton, Almendras de Jijona, Mazapanes de Toledo, A. Monerris Llinares y Turrones La Fama, con el objetivo de reducir costes de gestión y así superar con más facilidad la crisis que estaba sufriendo el sector.

En la actualidad, Sanchis Mira produce más de 25.000 toneladas de turrones, chocolates y almendras

La compañía que ya tenía una estrecha relación con Mercadona, en 1999 se convierte en proveedor de turrones y dulces bajo la marca Hacendado. Esa relación comercial se amplió en 2010 con la fabricación de chocolates, para lo que Sanchis Mira construyó una gran factoría en el polígono El Espartal III, donde incorporó líneas de moldeo, gotas y fideos.

La apuesta por el chocolate abrió una nueva fase para el grupo. En 2012, la participación en Almendras del Sol permitió aumentar la capacidad de repelado y selección de almendra, principal ingrediente del turrón. En 2022, Sanchis Mira adquirió Hermanos López Lloret, más conocida por Chocolates Clavileño, una firma de La Vila Joiosa con más de 130 años de historia. En 2025 finalizó la construcción de su nueva fábrica de chocolate en La Vila Joiosa, equipada con tecnología de última generación.

Más de 25.000 toneladas de dulces

Hoy, el grupo cuenta con seis plantas de producción en Jijona, La Vila Joiosa y Elche, que ocupan 44.000 metros cuadrados, además de tres centros logísticos en Madrid, Barcelona y Santander. Sus 18 líneas de producción fabrican más de 80 variedades bajo marcas como Antiu Xixona, Hacendado, La Fama y Sanchis.

Antiu Xixona ha formado parte de una tradición empresarial en la que la artesanía fue dando paso a la industria sin perder su raíz familiar / INFORMACIÓN

Un dulce que también cuenta la historia de Jijona

En el caso de Antiu Xixona, el reconocimiento llega a una empresa que condensa buena parte de la memoria económica de Jijona. Su historia pasa por talleres familiares, viajes a Barcelona, ventas en La Habana, fábricas levantadas con esfuerzo, fusiones entre sagas turroneras, crisis superadas, acuerdos con la gran distribución y diversificación en chocolates y barquillos. Es, en cierto modo, la historia de muchas empresas centenarias de la provincia: negocios nacidos de un oficio, sostenidos por varias generaciones y obligados a cambiar para seguir en pie.

La trayectoria de la compañía también ayuda a entender el papel que el turrón ha tenido en Jijona. No ha sido solo un producto ligado a la Navidad, sino una actividad capaz de abrir caminos comerciales, generar empleo y proyectar el nombre de la ciudad más allá de su entorno inmediato. Desde aquellos primeros desplazamientos a Barcelona hasta la presencia actual en mercados internacionales, Antiu Xixona ha formado parte de una tradición empresarial en la que la artesanía fue dando paso a la industria sin perder del todo su raíz familiar.

Más de siglo y medio después, Antiu Xixona conserva el relato de los fundadores, de la almendra y la miel, de las campañas navideñas y del oficio transmitido entre generaciones. Pero opera con plantas modernas, presencia internacional y una producción capaz de responder a un mercado mucho más amplio. En esa convivencia entre memoria y adaptación está una de las claves de su permanencia.

Antiu Xixona ha formado parte de una tradición empresarial en la que la artesanía fue dando paso a la industria sin perder su raíz familiar

En la actualidad, Sanchis Mira produce más de 25.000 toneladas de turrones, chocolates y almendras. Aunque España sigue siendo su principal mercado, Antiu Xixona está presente en más de 40 países. El grupo, familiar y de capital 100% español, supera los 200 millones de euros de facturación y emplea a más de 800 personas en temporada alta.

Su modelo de gestión se resume en una frase interna: «todo por y para el consumidor». La empresa vincula esa idea a una estrategia de calidad total, orientada a satisfacer las necesidades de sus consumidores. Para Sanchis Mira «los consumidores forman parte de la compañía y nos ofrecen la oportunidad de mejorar».

En el Club de Empresas Centenarias

Ese recorrido histórico explica que Antiu Xixona sea una de las siete empresas reconocidas este 2026 por el Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante. AEFA y la Cámara de Comercio han dado a conocer la incorporación de Aceitunas Serpis, Antiu Xixona, Antonio Cascales Gómez, Azafranes La Llave, Fundiciones Balaguer, Herboristería y Cerámica Vicente Pascual y Uvas Cabrera.

La VII Gala del Club se celebrará el próximo 3 de junio en el Teatro Principal de Alicante. El acto distinguirá no solo la longevidad de estas compañías, sino también su capacidad para mantenerse activas, generar empleo, adaptarse a los cambios y conservar una identidad propia. En el caso de Antiu Xixona, el reconocimiento llega a una empresa que resume buena parte de la memoria económica de Jijona: talleres familiares, viajes comerciales, fusiones entre sagas turroneras, crisis superadas, acuerdos con la gran distribución y nuevas inversiones industriales.