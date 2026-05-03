Calcetines biomecánicos diseñados para combatir el dolor en los pies

Un calcetín que aúna los beneficios de un vendaje funcional y de unas plantillas ortopédicas. Ese es el producto que ha logrado desarrollar la empresa alicantina Podoks, un negocio impulsado por los podólogos David Lucas y Fran Monzó, que solo en el último año ha logrado vender más de 45.000 pares de esta prenda textil tanto en España como en diversos países del extranjero, una cifra que confía en elevar hasta los 100.000 en el ejercicio actual. La firma, que cuenta con el exjugador de la NBA y de la selección española José Manuel Calderón como socio, se encuentra en plena fase de expansión, estando previsto que alcance una facturación de 3 millones de euros a lo largo de este ejercicio.

Fue en 2018 cuando David Lucas y Fran Monzó, CEO y director científico respectivamente, decidieron poner en marcha el proyecto, utilizando para ello sus más de 20 años de experiencia clínica. De ahí surgió el primer calcetín biomecánico validado científicamente, con evidencias de que reduce la presión plantar y alivia el dolor en patologías como la fascitis, entre otras.

Fran Monzó y David Lucas, fuindadores de Podoks. / ALEX DOMINGUEZ

Según explica Lucas, "nuestro reto era convertir una solución clínica en un producto accesible, y los resultados, con más de 45.000 pares de calcetines venidos en el último año, nos dicen que vamos en la dirección correcta. Es la confirmación de que hay muchas personas que notan un cambio real en su día a día".

El canal online concentra más del 80 % de las ventas, con un ticket medio de 33,70 euros, si bien la marca ya está presente en más de 150 puntos de venta físicos entre tiendas deportivas, clínicas de podología, fisioterapia y farmacia. También se pueden encontrar en Decathlon y, desde hace poco, en el Corte Inglés, en lo que supone un evidente respaldo al proyecto.

De igual forma, y según se destaca desde la propia empresa, uno de los factores clave del crecimiento de Podoks está siendo la recompra, dado que en un año más de un 10 % de los clientes del ecommerce han repetido compra, lo que para el CEO, insiste, "refleja que el producto no se percibe como algo anecdótico, sino como una solución real, recurrente y beneficiosa que favorece el bienestar de las personas".

Las oficinas de Podoks en Sant Joan d'Alacant. / ALEX DOMINGUEZ

Las gamas que están teniendo un mayor éxito son las denominadas Running y Comfort, especialmente entre deportistas, trabajadores con largas jornadas de pie y también personas que lo que buscan es prevenir molestias antes de que pueda aparecer algún tipo de lesión. Con todo, apunta el CEO, la firma está desarrollando calcetines que tengan utilidad en la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Este último año también ha sido especialmente productivo para Podoks en lo que respecta a su presencia internacional, con acuerdos de distribución en México y Polonia, mientras se negocia la penetración en mercados tan dispares como Canadá, Singapur, Grecia o Países Bajos. Además, Podoks opera ya con ecommerce propio en Estados Unidos.

La firma tiene previsto vender este año 100.000 pares de calcetines y facturar 3 millones de euros

En este sentido, cabe destacar la importancia que para la compañía está teniendo su presencia en el circuito profesional de pickleball en el país norteamericano, con acceso a una comunidad de más de 1,5 millones de usuarios, lo que le ha abierto oportunidades en territorios como el ya mencionado Singapur, además de Bulgaria y Colombia.

José Manuel Calderón

Con todo, y según destaca David Lucas, un paso que está resultando muy efectivo en el propio mercado estadounidense ha sido la incorporación de José Manuel Calderón como socio estratégico en el transcurso de una ronda de inversión. "Se trata de una alianza -subraya- que ha reforzado la notoriedad internacional de la marca, permitiendo que estemos presentes en entornos profesionales como la propia NBA, donde algunos jugadores y fisioterapeutas de los Cleveland Cavaliers están probando nuestros calcetines". Además, la firma ha anunciado esta misma semana el fichaje de David Moreno, cofundador del conocido fabricante de gafas de sol Hawkers, para impulsar su crecimiento internacional y consolidarse como marca global.

Podoks ha estado desarrollando diversas rondas de inversión en España, obteniendo fondos que se están destinando principalmente a marketing, la acumulación de stock y a la expansión internacional. Y todo ello como paso previo a acometer una ampliación de capital en Estados Unidos.

En este contexto, el objetivo que se persigue pasa por alcanzar el breack-even en Europa en los próximos meses, para lograr este ejercicio una facturación de 3 millones de euros, que llegará a los 9 en 2027. Y todo ello apoyándose en nuevas líneas de producto que, como queda dicho, incluirán una gama específica para el ámbito laboral y modelos adaptados a deportes concretos, como son el trail y el baloncesto.

Los calcetines han mostrado su efectividad en el cuidado del pie. / ALEX DOMINGUEZ

La empresa, desde su origen, ha venido compartiendo protagonismo con otra sociedad, Fixtoe, especializada en productos ortopédicos. Sin embargo, con el paso del tiempo Podoks ha ido creciendo, hasta superar con mucho a su firma hermana, que según explica David Lucas, se encuentra en estos momentos en proceso de venta. "Hemos decidido centralizar esfuerzos y apostar de manera definitiva por Podoks, por la gran aceptación que están teniendo los calcetines", justifica.

La empresa tiene su sede central en el municipio de Sant Joan d'Alacant, donde disponen de oficinas y centro logístico. La fabricación se desarrolla en una fábrica textil de Ontinyent, que procede a la confección de los calcetines siguiendo este innovador diseño, validado científicamente, que mejora la pisada, reduce la fatiga y previene lesiones. Y todo gracias a la integración de avances en materia de podología, biomecánica y materiales técnicos, siempre con la finalidad de aportar soluciones eficaces.