Agricultura, cosmética y metal de Alicante se lanzan a la conquista de Australia

Ha tardado mucho tiempo en conseguirse, concretamente ocho años, pero el acuerdo alcanzado finalmente entre la Unión Europea (UE) y Australia, que elimina el 99 % de los aranceles a las exportaciones comunitarias, va a tener efectos positivos, principalmente, para tres sectores productivos de la provincia de Alicante. Se trata, en concreto, de la agricultura, el metal y la cosmética, que son los que más oportunidades de negocio van a tener a raíz de este pacto, toda vez que también generan los productos que cuentan con mayor demanda en el país austral. Todo en un contexto en el que las ventas alicantinas a este territorio son en la actualidad bastante modestas, dado que apenas ascienden a 30 millones de euros anuales.

Tras ocho años de negociaciones iniciadas en julio de 2018, la UE y Australia han alcanzado un acuerdo de libre comercio que, según los cálculos realizados, generará un ahorro estimado de mil millones de euros a las empresas ubicadas en territorio comunitario. Se estima que las ventas europeas a este país pueden crecer hasta un 33 % durante la próxima década, hasta alcanzar un valor anual de 17.000 millones de euros. Asimismo, las oportunidades de inversión directa de la UE en Australia podrían incrementarse en un 87 %.

Planta de embotellado de vino de una bodega de la provincia de Alicante. / Juani Ruz

Pero ahí no queda la cosa, dado que este acuerdo también reportará otros beneficios indirectos, teniendo en cuenta que Australia tiene una política comercial activa, incluyendo acuerdos con Estados Unidos China, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). De igual forma, se estima que el pacto con la UE aportará unos 10.000 millones de dólares australianos anuales e la economía de Australia y casi 8.000 millones de dólares al PIB europeo.

Eso en lo que respecta a las grandes cifras generales. Aterrizando más a lo concreto, y en lo que respecta a las repercusiones que puede tener sobre los sectores productivos de la provincia de Alicante, el agroalimentario, la cosmética y el metal son los que pueden tener más oportunidades a la hora de abrir nuevos negocios en Australia, toda vez que se trata del tipo de productos que cuentan con una mayor demanda en este mercado.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / LUKAS COCH

Y las actividades afectadas son plenamente consciente de ello. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, destaca que hortalizas o frutas frescas, caso de los cítricos, no van a tener demasiadas oportunidades debido a la distancia y a la logística. Pero sí otros productos que resisten mejor los transportes de larga duración, como los ajos, u otros elaborados. Este es el caso, enfatiza, del aceite de oliva o el vino. "Hablamos de dos productos que en la provincia de Alicante, por su calidad, tienen un enorme potencial, por lo que la demanda que pueda surgir con la eliminación de barreras arancelarias puede ser más que interesante", asevera.

No sucederá lo mismo, sin embargo, con los frutos secos, porque según Andreu, "en Australia compiten directamente con nosotros. En los últimos tiempos se ha plantado mucho allí".

Laboratorio de una empresa alicantina de cosmética. / JUANI RUZ

Por su parte, la presidenta del Clúster de la Cosmética de la Comunidad Valenciana y CEO de la empresa alcoyana Nirvel, Consuelo Vaquer, indica que "no hablamos de un mercado brutal a nivel de consumo, porque no cuenta con un gran volumen de población, pero la cosmética española está avalada por su marco regulatorio y los estándares de calidad, lo que sin duda es un buen reclamo". De hecho, Nirvel ya cuenta dese hace tiempo con un distribuidor en Melbourne, que podría incrementar su actividad comercial a raíz de este acuerdo. "Todo lo que sea quitar aranceles es positivo", señala Vaquer.

El otro sector alicantino que puede salir beneficiado es el metal, en la vertiente de la maquinaria y material eléctrico. En este sentido, la secretaria general de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Rosa Sánchez, no duda a la hora de señalar que el acuerdo comercial "es una buena noticia, por cuanto nos facilita las ventas".

En cualquier caso, coincide con Consuelo Vaquer en el hecho de que se trata de un "mercado limitado" por su volumen de población, y que habrá que analizar si los costes del transporte permiten muchas transacciones. "Habrá que estudiarlo, pero, obviamente, la eliminación de obstáculos comerciales siempre favorece las ventas", remarca.

30 millones

Con todo, y a la espera de lo que pueda suceder a partir de ahora, el objetivo por parte de los diferentes sectores productivos alicantinos está puesto en incrementar de manera notable el actual volumen de exportaciones a Australia, teniendo en cuenta que en la actualidad es bastante modesto, con apenas 30 millones de euros anuales.

Cabe destacar que este acuerdo, al que hay que sumar el también reciente alcanzado con Mercosur, lo que busca es ofrecer alternativas de negocio a las empresas europeas en el actual contexto de amenazas e imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También el Gobierno español está tratando de abrir nuevas oportunidades a los sectores españoles en el gigantesco mercado chino.