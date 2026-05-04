Los alicantinos que renueven ahora su alquiler pagarán una media de 540 euros más al mes

El precio de los alquileres continúa su escalada, con consecuencias cada vez más graves. Especialmente para aquellas familias que deban renovar su contrato en estas fechas, después de alcanzar los cinco años de duración máxima que marca la ley y de que el Congreso haya tumbado el decreto del Gobierno que los prorrogaba durante dos años más.

En el caso concreto de la provincia de Alicante, quienes se vean abocados a esta renovación tendrá que pagar alrededor de 540 euros más todos los meses. Al menos, en el caso de que quieran un piso de unos cien metros cuadrados. En abril de 2021, cuando alquilaron su actual vivienda, la renta media de uno de estos inmuebles rondaba los 700 euros al mes, una cifra que en la actualidad ya alcanza los 1.240 euros, de acuerdo con los últimos datos del portal Idealista.

Una subida del 77 % que muy pocos bolsillos se pueden permitir y que, según ha advertido Oxfam Intermón recientemente, colocará en situación de sobreesfuerzo a dos de cada tres inquilinos, a nivel nacional.

En el caso de quienes buscan ahora su primer hogar, estos precios suponen un importante freno para la emancipación de los jóvenes, pero el drama llega para aquellas parejas o familias que ya están independizados y se ven ahora abocados a pagar estos precios o regresar al hogar paterno.

Según datos del Ministerio de Vivienda, en el conjunto de la Comunidad Valenciana hay unos 110.000 contratos de alquiler que vencen entre este año y el próximo, lo que supone unas 270.000 personas afectadas. De ellas, aproximadamente un tercio corresponderían a la provincia de Alicante.

Un 9,8 % en el último año

A pesar de que una parte cada vez más importante de la población ya no puede permitirse estas mensualidades, el coste de los alquileres sigue lejos de estabilizarse, ya que la falta de oferta sigue tirando al alza de ellos. Así, sólo en el último año el metro cuadrado se ha encarecido una media del 9,8 % en el conjunto de la provincia, alcanzando un nuevo máximo histórico, de 12,4 euros por metro cuadrado.

Jóvenes buscando pisos de alquiler. / E.D.

La mayor subida en estos últimos doce meses se ha registrado en La Vila, con un 18,6 % de incremento interanual, seguido por Orihuela, con un 16,7 %; Alcoy, con un 13,3 %; Mutxamel, con un 12,9 %; y Moraira, con el 12,7 %

Por lo que respecta a las poblaciones con los precios más elevados, Benidorm se mantiene en cabeza con 16,4 euros por metro (1.640 euros al mes, por un apartamento de cien metros); seguida por la cercana Finestrat -donde hasta ahora se refugiaban quienes no podían pagar los precios de la capital turística de la Comunidad Valenciana- con 16 euros. L'Alfàs del Pi, con 14,9 euros; Calp, con 14,1; y Xàbia, con 13,9, son los siguientes de la lista.

En el lado opuesto, Almoradí y Elda son las poblaciones donde se contabilizan los arrendamientos más accesibles, aunque un piso de cien metros ya cuentas 780 euros mensuales. Es decir, que tampoco suponen ninguna ganga ya.

Sólo baja en Barcelona

A nivel nacional, el precio del alquiler sube en 49 de las 50 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Barcelona (- 8,5 %), lo que apuntaría a que las medidas que se han adoptado de declarar zona tensionada la capital podría estar dando resultados. Los mayores incrementos se han vivido en Lleida (14,7 %), Toledo (12,5 %), Guadalajara (12,4 %) y Segovia (12,2 %). Por el contrario, Cantabria (0,6 %), Girona (0,8 %) y Navarra (1,4 %) representan las menores subidas. En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 9%.

Por ciudades, todas las capitales españolas analizadas por el portal tienen precios superiores con respecto a abril del año pasado, con solo dos excepciones: Barcelona (-7,6 %) y Tarragona (-0,4 %). El incremento más pronunciado es el de Pontevedra donde las expectativas de los caseros subieron un 14%, seguido de las subidas de Ciudad Real (13,4 %), Toledo (12,1 %), Huelva (10,8 %), Zamora y Oviedo (10,7 % en ambos casos). Por el contrario, Girona (0,3 %), Ávila (0,7 %), A Coruña (1,9 %), Lugo (1,9 %) y Vitoria (2 %) son las subidas menos pronunciadas del último año.