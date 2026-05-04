El fabricante de toldos Gaviota redujo a la mitad su beneficio el año antes de su venta a Atitlan

Balance agridulce del fabricante de toldos Gaviota Simbac en el último año antes de la entrada en su accionariado de Atitlan, la corporación empresarial que lidera el yerno de Juan Roig, Roberto Centeno. Por un lado, la firma de Sax consiguió mejorar sus ventas alrededor de un 9 %, gracias a su plan de expansión, pero no logró transformar ese crecimiento en mayor rentabilidad. Al contrario, el beneficio neto consolidado del grupo se redujo prácticamente a la mitad.

Por el lado de los ingresos, la firma cerró el ejercicio de 2024 -el último depositado en el Registro de lo Mercantil- con 261,3 millones de euros de cifra de negocio, 22,1 millones más que el año anterior. Una mejora que, según explican los propios responsables del grupo en el Estado de Información no Financiera, vino dada por una combinación de crecimiento "orgánico e inorgánico, mediante la incorporación en los últimos años de sociedades con presencia en países como Uruguay, Holanda, Colombia, Costa Rica, Francia, Italia y España".

Un esfuerzo de internacionalización que ha dado sus resultados. De esta manera, mientras las ventas en el mercado español registraron un pequeño descenso, de 125,2 a 124,2 millones; las destinadas a países europeos sumaron casi nueve millones de euros más que en el ejercicio anterior, hasta los 72,5 millones; y las correspondientes a los mercados extracomunitarios escalaron más de 14 millones de euros, con un total de 64, 5 millones.

Más gasto

Sin embargo, a pesar del mayor dinero ingresado, el beneficio neto consolidado cayó un 43,9 %, al pasar de los 19,4 millones de euros contabilizados en 2023, a 10,8 millones en 2024. Dos son las claves de esta situación. Por un lado, el incremento de los gastos en aprovisionamientos y, en concreto, las materias primas, que se llevaron casi 16 millones de euros más en el ejercicio. Y, por otro, el aumento de los gastos de personal, que sumaron alrededor de siete millones más.

El grupo finalizó el año con más de 1.530 trabajadores, unos 180 más de los que contaba en diciembre del ejercicio anterior.

Francis Guillén, consejero delegado de Grupo Gaviota. / INFORMACIÓN

El 2024 fue el último año completo del fabricante de toldos, cerramientos de cristal y accesorios para persianas con sede en Sax antes del cambio accionarial, que supuso la entrada y toma de control de Atitlan de la compañía, que se hizo público en febrero de 2025.

Desde entonces, los nuevos responsables de la firma han reitera su apuesta por seguir en la senda del crecimiento y acelerar los planes de expansión. Así, el pasado mes trascendía que Gaviota, con el respaldo del fondo de Roberto Centeno, negocia la compra de la factoría de vidrio que el grupo Guardian tiene en el País Vasco.

Además, en agosto del año pasado, el grupo ya anunció que tenía comprometida una inversión de más de 10 millones de euros en su proyecto Glass y en la ampliación de la capacidad de sus instalaciones productivas.